Auf diesem abgelegenen Hof in den Niederlanden soll eine Familie jahrelang in einem Keller gewohnt haben.

In Erwartung des Weltuntergangs sollen ein Mann und seine sechs Kinder fast zehn Jahre lang isoliert in einem Keller in den Niederlanden gehaust haben. Die Polizei entdeckte die Familie auf einem abgelegenen Bauernhof, wie sie am Dienstag in der östlich gelegenen Provinz Drenthe mitteilte. Die Menschen würden nun versorgt. Der Mann und Kinder im Alter von 16 bis 25 Jahren sollen auf "das Ende der Zeiten" gewartet haben, berichten niederländische Medien. Die Ermittler wollten diese Darstellung zunächst nicht bestätigen. Ein 58 Jahre alter Mann, der nicht zur Familie gehört, wurde vorläufig festgenommen.

Der Wirt der Dorfkneipe hatte die Polizei am Montag alarmiert. Bei ihm war zum wiederholten Mal ein fremder junger Mann in der Wirtsstube aufgetaucht. Er sei völlig verwirrt gewesen, sagte der Wirt dem TV-Sender RTV Drenthe, habe fünf Bier bestellt und selbst getrunken. "Er sagte, dass er weggelaufen war und Hilfe brauchte." Der 25-Jährige habe auch geschildert, dass er neun Jahre lang nicht draußen gewesen sei. Daraufhin hatte der Wirt die Polizei eingeschaltet.

Über die genauen Lebensumstände und den Gesundheitszustand der Familie wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Die Untersuchungen seien noch in vollem Gange. "Alle Szenarien sind noch offen", sagte eine Sprecherin. Der 58-Jährige sei festgenommen worden, "weil er nicht an unserer Untersuchung mitarbeitete". Laut Medienberichten handelt es sich nicht um den Vater, der vor Jahren einen Hirnschlag gehabt haben und bettlägerig sein soll.

Möglicherweise habe sich die Familie Jahre lang selbst versorgt

Wie es weiter heißt, entdeckte die Polizei hinter einem Schrank im Wohnzimmer eine Treppe, die in den Keller führte. Dort hätten der Vater und die Kinder gehaust, die offenbar nicht wussten, dass es noch andere Menschen auf der Welt gab. Die Polizei soll sie in einen Erholungspark gebracht haben.

Dorfbewohner reagierten schockiert. Sie sagten Reportern, dass sie bei dem baufälligen Hof immer nur einen Mann gesehen hatten, der einen Volvo fuhr. Von einer Familie hätten sie nichts gewusst. Allerdings will ein Nachbar auch Kinder gesehen haben. Der Hof liegt von außen kaum einsehbar hinter Bäumen und etwa 200 Meter vom Rande des Dorfes entfernt, erreichbar nur über ein Brückchen und einen unbefestigten Weg. Zum Hof gehören nach Aussagen von Reportern ein großer Gemüsegarten und eine Ziege. Möglicherweise habe sich die Familie Jahre lang selbst versorgt. Das umliegende Land wurde nicht bestellt. Über das Schicksal der Mutter ist nichts bekannt. Es wurde spekuliert, dass sie auf dem Hofgelände begraben wurde, laut Polizei gebe es dafür aber keine Anzeichen.