Neymar da Silva Santos Júnior, 31, Fußballspieler, trägt die Unterwäsche von Kim Kardashian , 43, Reality-Darstellerin und Unternehmerin. Auf mehreren Bildern, die auf Kardashians Instagram-Account veröffentlicht wurden, zeigt Neymar sich in Unterhosen von Skims. Die Marke wurde von Kardashian gegründet und richtete sich ursprünglich allein an Frauen. Die Herren-Kollektion wird nun außer von Neymar auch von Footballspieler Nick Bosa und Basketballer Shai Gilgeous-Alexander präsentiert. In einem Video auf dem Account verrät Unterhosen-Neymar auch, was er am Fußball am liebsten mag: Tore schießen.

Detailansicht öffnen (Foto: BERTRAND GUAY/AFP)

Fabrice Morvan, 57, früherer Frontmann von Milli Vanilli, kann doch singen. Als Teil des R&B-Duos war er in den Achtzigern mit Songs wie "Girl You Know It's True" erfolgreich, bis herauskam, dass er und der andere Frontmann, Rob Pilatus, nicht selbst gesungen hatten. In der Dokumentation "Milli Vanilli" geht Regisseur Luke Korem nun dem Aufstieg und Fall des Fake-Duos nach. Dem Magazin People sagte er, ausschlaggebend war, dass er Morvan singen gehört hatte: "Er hatte so eine schöne Stimme." Morvan selbst sagte People, er und Pilatus hätten ihren Plattenvertrag damals unterschrieben, ohne ihn zu lesen und erst kurz danach bemerkt, dass ihr Produzent Frank Farian nie vorhatte, sie singen zu lassen. Die Aufnahmen stammten von Charles Shaw, John Davis und Brad Howell. Morvan lebt inzwischen mit seiner Frau und vier Kindern in Amsterdam.

Detailansicht öffnen (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP)

Catherine, 41, Princess of Wales, und William, 41, Prince of Wales, sind so gut angezogen wie kein anderes Promi-Paar. Zu diesem Urteil jedenfalls kommt die Modemarke Karen Millen, wie das britische Boulevardblatt Metro berichtet. Zufällig gehört die Marke zu denen, die Kate selbst mehrfach getragen hat. Die Analyse gibt sich einen wissenschaftlichen Anstrich: Ausgewertet wurden demnach fünf Millionen Posts auf Social Media, die Bezug auf die Themen "Fashion" und "Outfit" nehmen. Das Ehepaar Wales ließ Paare wie Victoria und David Beckham oder Taylor Swift und Travis Kelce hinter sich. Amal und George Clooney oder Beyoncé und Jay-Z schafften es nicht einmal in die Top Ten. Ausschlaggebend für den Sieg des royalen Paares ist der Analyse zufolge Kate, nicht William.

Detailansicht öffnen (Foto: Luc Braquet/dpa)

Alexandre Grimaldi-Coste, 20, Fürstensohn, wäre gern monegassischer Diplomat. "Ich möchte mit meinem Vater zusammenarbeiten und - sagen wir mal - ein globaler Botschafter für Monaco werden und Geschäftsmöglichkeiten nach Monaco bringen, darüber habe ich mit ihm geredet", sagte er dem Magazin Tatler. "Ich schließe mein Studium ab, arbeite mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und versuche, etwas für diejenigen zu tun, die weniger privilegiert sind als ich." Alexandre Grimaldi ist eines der zwei von Fürst Albert II. anerkannten nichtehelichen Kindern. Er stammt aus einer Beziehung mit der Stewardess Nicole Coste. Bislang habe er nicht so sehr in der Öffentlichkeit gestanden, aber das werde sich ändern, kündigte der Fürstensohn an. Gerade suche er eine Wohnung in New York, aus London sei er herausgewachsen.