In der Kathedrale von Nantes in Frankreich ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer sei nicht unter Kontrolle, hieß es am Samstagmorgen zunächst in Berichten unter Berufung auf die Feuerwehr des nordfranzösischen Départements Loire-Atlantique. "Es handelt sich um einen Großbrand", wird ein Sprecher zitiert.

60 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Auf Fotos ist zu sehen, wie sie sich mit einer Drehleiter einem Fenster nähern, aus dem Rauch herausdringt.

Der französische Sender Fernsehsender LCI zitiert einen Augenzeugen, der sagte, er sei gegen 7.30 Uhr am Samstagmorgen von dem Geräusch "sehr merkwürdiger Glockenklänge" geweckt worden. "Ich sagte zu mir selbst, dass da etwas falsch sein musste, denn das war nicht im Geringsten das Geräusch, was normalerweise aus der Kirche kommt", zitiert der Sender den Mann.

Die Kathedrale von Nantes ist den Aposteln Peter und Paul geweiht und stammt aus der französischen Spätgotik. 1972 wurde sie schon einmal durch ein schweres Feuer stark beschädigt, vor allem im Dachbereich. Erst 13 Jahre später konnten dort wieder Gottesdienste abgehalten werden.

Die Bilder des Brandes rufen zudem unweigerlich Erinnerungen an das Feuer in Notre-Dame in Paris hervor. Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt wurde ebenfalls durch einen verheerenden Brand vor einem Jahr stark beschädigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilte vor Kurzem mit, dass die Kirche nicht modern umgestaltet, sondern wieder in den Originalzustand versetzt werden soll.