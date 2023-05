SZ-Podcast "Auf den Punkt" - am Wochenende

An diesem Wochenende wird König Charles III. gekrönt. Großbritannien steckt zwischen Party- und Katerstimmung.

Von Tami Holderried

An diesem Samstag wird König Charles III offiziell zum britischen König gekrönt. Damit wird er auch zum Staatsoberhaupt von 15 Staaten im Commonwealth.

Die Royals begeistern viele Menschen. Aber nicht alle: Denn es gibt auch viel Kritik an den Royals und der Monarchie an sich. Zu teuer, zu abgehoben - und überhaupt: nicht mehr zeitgemäß.

Karina Urbach ist Historikerin mit dem Forschungsschwerpunkt "deutsch-britische Beziehungen der jüngeren Geschichte". Sie lebt in Cambridge und arbeitet in London. Sie sagt: "Das Gefälle ist einfach enorm." Damit meint sie einerseits die immensen Reichtümer der britischen Royals und andererseits die finanzielle Lage vieler Britinnen und Briten. Sie sagt: "Diese Krönung wäre eine Chance gewesen, mehr Großzügigkeit zu zeigen." Denn die Krönung bezahlt nicht Charles selbst, sondern der britische Steuerzahler. Charles werde sich aber große Mühe geben, Kontinuität und Verlässlichkeit auszustrahlen, denn dafür stehe die Monarchie in Großbritannien.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 05.05.2023 um 18 Uhr.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Johannes Korsche, Nadja Schlüter

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über BBC, euronews, BR, phoenix.

