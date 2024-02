Detailansicht öffnen (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Sterling K. Brown, 47, Schauspieler, hat einen wichtigen Moment wegen eines leeren Handy-Akkus verpasst. 126 Glückwunsch-Nachrichten las er eines Morgens auf seinem Telefon, nachdem er erst bei seinen Kindern eingeschlafen und dann wegen des leeren Akkus nicht mehr erreichbar gewesen war. Was die Leute von ihm wollten? Zur Oscar-Nominierung für die Nebenrolle in "American Fiction" gratulieren, von der Brown bis dahin noch gar nichts gewusst hatte, erzählte er jetzt dem US-Magazin The Hollywood Reporter. Bevor Brown aber feiern konnte, habe er erst noch die Kinder zur Schule bringen und dann den ganzen Tag über Nachrichten beantworten müssen.

Detailansicht öffnen (Foto: Maddie Meyer/AFP)

Scott Kingsley Swift, 71, Vater von Taylor Swift, soll seine Tochter schlagkräftig beschützt haben. Ein Paparazzo wirft Swift vor, er sei von ihm geschlagen worden, als er in Sydney die auf einer Yacht feiernde Sängerin fotografieren wollte, berichtet der britische The Guardian. Als Taylor Swift gegen 2.30 Uhr in ein Auto eingestiegen sei, habe ein Mann ihn ins Gesicht geschlagen, behauptet der Paparazzo. "Ich wusste zunächst nicht, dass es ihr Vater war", er habe ihn erst später anhand von Fotos identifiziert. "Es war ein kleiner Schock, aber ich überlasse die Arbeit der Polizei", erklärte der namentlich nicht genannte Mann. Scott Kingsley Swift wies die Anschuldigungen umgehend zurück, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete. Die australischen Behörden gehen dem Vorwurf nun nach.

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Soeder/AFP)

Isaak, 28, singender Botschafter Deutschlands beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö, darf auf der Bühne nicht fluchen. Wie das Onlineportal Schlager.de berichtet, soll der Sänger den Text seines Liedes "Always On The Run" ändern. Die Stelle "No one gives a shit about what's on the run" soll den Veranstaltern wohl wegen des Wortes "shit" missfallen. "Da kommt dann irgendwie so ein 'shhh' oder so. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin, kein Problem", sagte Isaak dem Portal. Das ESC-Finale findet am 11. Mai in Malmö statt.