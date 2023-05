Seit Donnerstag wird der deutsche Bergsteiger Luis Stitzinger am dritthöchsten Berg der Welt vermisst.

Von Nadine Regel

Luis Stitzinger, einer der erfolgreichsten deutschen Höhenbergsteiger, wird seit Donnerstagabend im Himalaja vermisst. Der 54-Jährige wollte den Kangchendzönga, den mit 8586 Metern dritthöchsten Berg der Welt, so weit wie möglich mit Ski abfahren. Seine Spur verliert sich während des Abstiegs vom Gipfel. Das Verschwinden des äußerst erfahrenen Bergführers und Big-Mountain-Skiers löst in der Bergsteigerszene große Besorgnis aus.

Bereits am 18. Mai hatte Stitzinger gemeinsam mit einer Gruppe von Bergsteigern einen ersten Gipfelversuch gestartet. Sie hatten jedoch eine falsche Route gewählt und mussten unverrichteter Dinge wieder umkehren. Schon da fuhr er einen Teil der Strecke mit Ski ab, was ab einer Höhe von etwa 8000 Metern kein Problem gewesen sein soll. Nach drei Tagen im Basislager wagte er am Donnerstag einen zweiten Versuch.

Seiner Frau, der Bergsteigerin Alix von Melle, schrieb Stitzinger noch vom letzten Höhenlager aus, dass alles in Ordnung sei und er zum Gipfel aufbrechen wolle. So berichtet es der Journalist Stefan Nestler auf seinem Blog "Abenteuer Berg", der in direktem Kontakt mit Stitzingers Frau steht.

Abfahrt im Dunkeln

Um 17 Uhr erreichte Stitzinger demnach als letzter einer Gruppe aus Bergsteigern den Gipfel. Nach Angaben seines nepalesischen Expeditionsveranstalters Seven Summit Treks kontaktierte er das Team im Basislager noch einmal um 21 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt, es war schon dunkel, befand er sich auf dem Abstieg auf 8300 Metern. Sein Plan sah vor, mit der Abfahrt zu beginnen.

Mit einer weiteren Bergsteigerin, Flower Waganku Wayta Hirkawarmi, hatte er zuvor vereinbart, sich im Lager vier auf 7600 Metern treffen zu wollen. Als Stitzinger nicht bis zum nächsten Morgen (Freitag) eintraf, schlug die Peruanerin Alarm. Eine Rettungsaktion konnte bis heute, 16 Uhr deutscher Zeit, nicht stattfinden, weil Nebel eine Landung im Basislager verhinderte.

Der Hubschrauber sollte ein Rettungsteam aus vier Sherpa-Guides, die bereits auf die Höhe akklimatisiert waren, von dort direkt ins Lager zwei auf 6400 Meter fliegen. Von dort sollten sie aufsteigen und nach Stitzinger suchen. Dies bestätigt auch Thaneswar Guragai vom Veranstalter Seven Summit Treks. Die Ortung des Vermissten stelle sich zudem als schwierig dar, weil die Ortungsfunktion seines GPS-Gerätes ausgestellt sein soll.

Unterwegs ohne Sauerstoffflasche

Für Stitzinger war der Kangchendzönga der zehnte von 14 Achttausendern. Seine Besteigungen unternahm er für gewöhnlich ohne Flaschensauerstoff, bis auf zwei Touren auf den Mount Everest, auf den er 2019 und 2022 als Bergführer Gäste geführt hatte. Bergführer-Kollegen posteten Bilder dieser letzten Everest-Tour am Sonntag auch auf Instagram.

Auf sechs der Achttausender stand er zudem mit seiner Frau Alix von Melle. Mit insgesamt sieben Gipfelerfolgen gilt die gebürtige Hamburgerin als die erfolgreichste deutsche Höhenbergsteigerin.

Mit dem Kangchendzönga wollte er nach seinen beruflichen Expeditionen in den vergangenen Jahren wieder ein privates Projekt umsetzen. Stitzinger war bereits von sieben weiteren Achttausendern mit den Ski abgefahren, darunter 2008 am Nanga Parbat (8125 Meter) und 2011 am K2, dem mit 8611 Metern zweithöchsten Berg der Welt.

Stitzinger studierte Sportwissenschaften sowie Anglizistik in München und ist ausgebildeter Berg- und Skiführer. Seit 2004 leitet er Expeditionen auf Sieben- und Achttausender. 2013 machte er sich als Profibergsteiger selbstständig. Zuletzt führte er für den Expeditionsveranstalter Furtenbach Adventures. Gemeinsam mit Alix von Melle hält er regelmäßig Vorträge über ihre gemeinsamen Expeditionen.