Von Michael Neudecker, London

Dion Davies lebt in Llandeilo, das ist ein Dorf im Bezirk Carmarthenshire in Wales. Die Wettervorhersage für Freitag in Llandeilo, Carmarthenshire: "light rain showers and a moderate breeze", also: wie immer. Wales ist schön, aber Wales ist nicht Italien, in Wales tragen nicht nur die Touristen wetterfeste Funktionskleidung. Zu Dion Davies sei außerdem gesagt, dass er Schauspieler ist, 1988 hat er als 13-Jähriger in der Fernseh-Trilogie "The Snow Spider" mitgewirkt, heute tritt er in Fernsehserien und kleineren Theaterproduktionen auf. Im Dezember spielte er, ein graubärtiger, bäriger Mann, in der walisischen Kleinstadt Milford Haven die Schwiegermutter in einer Pantomime-Edition von Dornröschen.

Vor seinem Auftritt war er im Tesco-Supermarkt und hat ein Lotterielos gekauft, und man ahnt nun schon, wie es weitergeht. Es gibt ja einen Grund, weshalb Dion Davies und sein Dezember-Lotterielos jetzt, Mitte Februar, eine Newsmeldung bei der BBC geworden sind.

Nach diversen Familienurlauben, erzählte Davies, sei das Auto so schmutzig gewesen, dass er beschlossen habe, den Wagen von einem Profi reinigen zu lassen. Dafür habe er sein Auto vorher ausräumen müssen und ebenjenes Los gefunden, hinter der Sonnenblende. Ein Gewinnerlos, wie sie ihm in der Lottostelle bald darauf sagten: 55 000 Pfund wert.

Die BBC fragte ihn, klar: Was er denn als erstes mache mit dem vielen Geld? Dion Davies aus Llandeilo, Carmarthenshire, wo light rain showers and a moderate breeze als gutes Wetter durchgeht, ist mit Frau und Freunden Essen gegangen. Und dann hat er eine Reise gebucht, nach Italien.

