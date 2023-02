Von Veronika Wulf

Manchmal kommt man einfach nicht zu Wort, weil man ständig unterbrochen wird. Davor ist man auch als Bundespräsident nicht gefeit, wie Frank-Walter Steinmeier kürzlich auf Borneo feststellen musste: Ein stattlicher Orang-Utan hielt auf das Staatsoberhaupt zu, als der gerade vor Journalisten über seine Südostasien-Reise resümieren wollte. Ein Schicksal, das sonst vor allem Reporter ereilt, die ganz nah dran sind am Leben.

Alvin Kaunda von einem kenianischen Ableger der britischen BBC wurde im November bei einer Liveschalte in Nairobi von einem Babyelefanten unterbrochen, der mit seinem Rüssel eingehend den Reporterkopf inspizierte. Gene Kang berichtete für den Fernsehsender KTLA aus Los Angeles über einen Autounfall, als hinter ihm gleich der nächste passierte. Und Myles Harris, TV-Reporter aus Ohio, will im Februar 2022 am Straßenrand gerade mit seinem Bericht beginnen, als seine Mutter vorbeifährt und "Hi Baby"aus dem Fenster ruft. Unvergessen bleibt auch BBC-Reporter Quentin Sommerville, der im Jahr 2013 vor einem brennenden Haufen stehend sagt: "Hinter mir brennen achteinhalb Tonnen Heroin, Opium, Haschisch und andere Betäubungsmittel" - ehe ihn ein berauschendes Kichern heimsucht.

Erstaunlich lange ernst dagegen bleibt Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios in London, als jüngst die Zauberkünstler Siegfried & Joy mit einem goldenen Tuch hinter ihr im Bild herumwackeln. Das Tuch senkt sich - zack - ist einer der beiden verschwunden (gut sichtbar in der Telefonzelle), Peterson zeigt sich von dem auch bei Kindern sehr beliebten Zaubertrick weder impressed noch amused. In den Twitter-Kommentaren unter dem Video wird schon über deutsche Humorlosigkeit spekuliert, doch am Ende stellt Peterson, zur Kamera gerichtet, fest: "magic" und bricht in Lachen aus.

