Detailansicht öffnen (Foto: imago sportfotodienst/imago/Ulmer)

Lothar Matthäus, 60, Ex-Fußballspieler, hat es schon wieder getan. Er und seine Ehefrau Anastasia, 33, haben sich getrennt. "Wir sind geschieden, schon seit Anfang des Jahres", sagte er der Bild. Das Paar hatte 2014 geheiratet (hier auf einem Bild von 2015) und hat einen siebenjährigen Sohn. "Wir haben irgendwann erkannt, dass sich unsere Interessen zu weit auseinander entwickelt haben", sagte Matthäus. Man verstehe sich weiter gut und sei freundschaftlich verbunden. Es ist die fünfte Scheidung für ihn, nach den Ehen mit Sylvia, Lolita, Marijana und Liliana.

Detailansicht öffnen (Foto: Kirsten Nijhof/dpa)

Johannes Strate, 41, Revolverheld-Sänger, hat genug. "Mir platzt immer der Kragen, wenn ich Wörter wie "Öko-Terrorismus" höre. Das ist einfach Blödsinn. Die Leute, die sich um die Umwelt kümmern, versuchen, unser aller Zukunft zu retten. Die Leute, die dagegen kämpfen, sind die eigentlichen Terroristen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Vater eines achtjährigen Sohnes ist zuversichtlich, dass sich die nachfolgenden Generationen "nicht mehr verarschen lassen" und durch das Internet aufgeklärter seien. "In 30 Jahren weht hier klimatisch, aber auch politisch ein komplett anderer Wind. Da bin ich mir sicher."

Detailansicht öffnen (Foto: ---/dpa)

Jonas Deichmann, 34, Extremsportler (mittig im Bild), ist weit gekommen. Sein Ziel ist, die Welt mit einem 120-fachen-Ironman-Triathlon zu umrunden - nun hat er nach fast vier Monaten täglicher Marathons den zeitlich längsten Abschnitt beendet. Er erreichte am Montag den Strand des südostmexikanischen Urlaubsortes Cancún. Ihm fehlten damit noch etwa 3500 Kilometer auf dem Fahrrad. Am 26. September war der 34-Jährige in München aufgebrochen, er schwamm seitdem 456 Kilometer im Adriatischen Meer und radelte unter anderem durch Russland. Von Wladiwostok aus flog er nach Mexiko und lief gut 5000 Kilometer quer durch das lateinamerikanische Land. Wie Tom Hanks als Forrest Gump im gleichnamigen Film trug Deichmann dabei eine rote Mütze und einen langen Bart. Immer wieder liefen Dutzende oder gar Hunderte Menschen streckenweise mit Deichmann mit. Er will von Cancún aus per Boot nach Portugal fahren und dann die restlichen Rad-Kilometer bis nach München absolvieren.

Detailansicht öffnen (Foto: Pool / i-Images via www.imago-images.de/imago images/i Images)

Sophie, 56, britische Gräfin, will Arbeitgeber beim Thema Wechseljahre sensibilisieren. "Darüber nachzudenken, dass Frauen wegen der Menopause ihren Job kündigen, ist einfach tragisch", sagte die Schwiegertochter von Queen Elizabeth II. zum Start einer Kampagne der Organisation "Wellbeing of Women". "Wir sind großartig in unseren 40er Jahren, und wir sind noch viel großartiger in unseren 50er, 60er und 70er Jahren, und das müssen wir feiern und die Möglichkeiten für Frauen offen halten." Schätzungen zufolge haben in Großbritannien um die 900 000 Frauen ihre Jobs während ihrer Wechseljahre verlassen - etwa weil sie ihre Tätigkeiten nicht mit Symptomen wie Hitzewallungen oder Müdigkeit in Einklang bringen konnten. Gräfin Sophie selbst berichtete davon, wie sie während ihrer Wechseljahre Probleme gehabt habe, sich bei royalen Terminen zu konzentrieren.