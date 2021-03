Elizabeth II, 94, Königin, ist zum zehnten Mal Uroma geworden. Zara Tindall, 39, die Enkelin der Queen, hat einen Sohn zur Welt gebracht. Das Baby mit dem Namen Lucas Philip Tindall wurde bereits am Sonntag geboren, wie ein Sprecher des Paares am Mittwoch mitteilte. Für die Queen ist es bereits das zweite Urenkelkind in diesem Jahr. Dass Lucas Philip einmal König von Großbritannien wird, ist jedoch unwahrscheinlich. In der Thronfolge steht er nur an Platz 22.

Detailansicht öffnen (Foto: Oliver Berg/dpa)

Karl Lauterbach, 58, Corona-Erklärer, ist kein Nerd. "Viele Politiker sind einsam, ich bin nicht betroffen. Ich habe Freunde, ich bin lebenslustig, mache viel Sport, spiele Tischtennis", sagte der SPD-Politiker in einem Bunte-Interview. Derzeit fehle ihm die Zeit für eine Beziehung, so Lauterbach, "aber ich möchte tatsächlich nicht den Rest des Lebens single bleiben".

Justin Bieber, 27, kanadischer Popsänger, ist gerne ein Nein-Sager. "Ich denke, dass Grenzen für mein Wachstum als Mensch entscheidend waren", sagte Bieber dem Radiosender SiriusXM Hits 1 on 1. Zu wissen, wann er zu bestimmten Dingen "Nein" sagen müsse, sei sehr hilfreich für ihn gewesen. Zum Beispiel könne er inzwischen darauf bestehen: "Hey, ich werde um diese Zeit abschalten. Ich werde nach 18 Uhr keine Entscheidungen mehr treffen. Ich werde nur noch Zeit mit meiner Frau verbringen."

Birgit Bayer, Katzenbesitzerin aus Oberbayern, sammelt wider Willen graue Socken. Vor einer Woche habe ihr neun Monate alter Kater plötzlich angefangen, Wollsocken zu klauen und mit nach Hause zu bringen, erzählte Bayer dem Münchner Merkur. Sechs einzelne Strümpfe hat das Tier bereits angeschleppt, alle in Größe 42. Jetzt sucht Bayer per Facebook-Aufruf nach dem Träger oder der Trägerin der Socken. Etwas besorgt aufgrund der diebischen Neigungen ihres Katers ist sie offenbar auch: "Was, wenn er mir eines Tages Unterwäsche bringt?"

Detailansicht öffnen Jagger (Foto: Mick Jagger/Twitter)

Mick Jagger, 77, Rolling Stone, hat sich eine Katze angeschafft. "Sagt Hallo zu Nero", twitterte der Musiker am Mittwoch. Chamäleon wäre möglicherweise auch ein passender Name für das neue Haustier gewesen, denn das Schwarz des Katzenfells und das Schwarz von Jaggers T-Shirt sind kaum unterscheidbar.