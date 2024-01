Bei einem Lawinenabgang in Österreich ist eine 28-jährige deutsche Tourengeherin ums Leben gekommen. Die Frau wollte mit ihrem 26 Jahre alten Lebensgefährten und einem weiteren Begleiter am Samstag vom 2800 Meter hohen Gaiskogel bei Innsbruck abfahren, wie die Polizei am Sonntag berichtete.