Tun sie aber, und diese Fähigkeit könnte nun zur Rettung sterbender Korallenriffe beitragen, die mit Wassererwärmung und -verschmutzung zu kämpfen haben. Wie US-amerikanische Marineforscher jetzt festgestellt haben, können Korallenlarven die Klanglandschaft eines gesunden intakten Ökosystems akustisch erkennen. Das erhöht ihre Bereitschaft, sich auf beschädigten Riffen anzusiedeln, um die herum Wassergrabesstille herrscht.

Wie das Team um die Ozeanografin Nadège Aoki in einem Beitrag im Fachmagazin Royal Society Open Science berichtet, wurden an drei Standorten in der Karibik Unterwasserlautsprecher aufgestellt. Über diese spielten die Wissenschaftler die Geräusche ab, die Fische und andere Meerestiere erzeugen, wenn sie an einem intakten Riff vorbeiziehen oder darin leben. Das, so die Studie, diene den Korallenlarven als "Orientierungs- und Siedlungshinweis". Am Salt-Pond-Riff vor Hawaii etwa ließen sich rund 30 Quadratmeter um den Lautsprecher herum gut anderthalbmal mehr Korallenlarven nieder als dort, wo keine Riff-Sounds abgespielt wurden. Der nächst Schritt wäre jetzt folglich: eine Soundanlage von der Länge des Great-Barrier-Riffs.

