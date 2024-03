Die Rindmalerei, also die Malerei auf Rindern, hat Zukunft in Japan . Sie wird zwar vorerst nicht die Ausdrucksstärke verwandter Kunstformen wie der Wandmalerei oder der Höhlenmalerei erreichen, aber immerhin können die Meister der Rindmalerei das Leben des Zuchtviehs im Inselstaat verbessern. Wie? Indem sie dem Vieh weiße Streifen auf das schwarze Fell malen. Das zumindest sagen Forscher der Präfektur Yamagata nach einer Studie mit sogenannten Wagyu-Rindern.

Mit Wagyu verbinden viele Nicht-Vegetarier vor allem eine teure Fleischmahlzeit, die so zart ist, dass man sie kaum kauen muss. Tatsächlich ist Wagyu die Bezeichnung für diverse japanische Rinderrassen, etwa für die Rasse Japanese Black, die mehr als 90 Prozent aller Wagyu-Rinder in Japan ausmacht. Das Problem: Auch Mücken mögen die Japanese-Black-Tiere. Sie stressen das kostbare Vieh beim Grasen, mit ihren Stichen beeinträchtigen sie angeblich sogar Zuchterfolge.

Hier können nun die Rindmaler helfen. Schon vor einigen Jahren bezeugte ein Bericht aus Aichi, dass Streifen im Fell Mücken abhalten. Yamagatas Regierung wollte die Bestätigung, Landwirte aus Oguni stellten die Versuchsrinder. Mit Bleichmitteln vom Friseur oder Farbsprays verpassten die Forscher ihnen den neuen Anstrich, dann beobachteten sie das Vieh. Von 2021 bis 2023 machten die Forscher dieses Experiment dreimal, immer von Juli bis September. Ergebnis: Rinder ohne Streifen machten im Schnitt 16 Mal pro Minute Bewegungen, um Mücken zu vertreiben, Rinder mit Streifen nur fünf Mal pro Minute.

Ein Triumph für die Streifenmode. Die Zeitung Asahi lobt den "Zebra-Look". Nie war Mückenschutz schicker, die bemalten Rinder wirken auch irgendwie schlanker. Allerdings: Die Rindmaler dürfen jetzt nicht mit irgendwelchen Avantgarde-Ideen daherkommen, mit Kuhbismus oder blauen Bullen oder so was. Es geht um Streifen. Ob echte Kunst an der Kuh Mücken abhält, muss die nächste Studie zeigen.

