Soldaten der kolumbianischen Armee fanden die vier Geschwister am Freitag im Dschungel von Solano im kolumbianischen Bundesstaat Caqueta.

Die Mutter der aus dem kolumbianischen Regenwald geretteten Kinder soll nach dem Flugzeugabsturz vor mehr als einem Monat noch am Leben gewesen sein. "Meine älteste Tochter hat mir gesagt, dass ihre Mutter noch vier Tage gelebt hat", sagte der Vater der Geschwister, Manuel Ranoque, in einem Fernsehinterview. "Bevor sie starb, hat sie vielleicht gesagt: Geht."

Viel mehr hätten ihm seine Kinder über die Zeit im Dschungel noch nicht erzählt. "Es ist nicht leicht, sie zu fragen. Sie haben 40 Tage nicht richtig gegessen, nicht gut geschlafen. Ich hoffe, dass die Kinder sich gut erholen, dann können sie selbst erzählen, was passiert ist."

Suchtrupps hatten die Kinder am Freitag nach 40 Tagen im Regenwald im Süden Kolumbiens gefunden. Sie waren am 1. Mai mit einer Propellermaschine vom Typ Cessna 206 im Department Caquetá abgestürzt. Bei dem Unglück kamen der Pilot und ein indigener Anführer ums Leben; die Mutter der Kinder starb nach Angaben der ältesten Tochter vier Tage nach dem Absturz. Erst am 16. Mai drangen Mitglieder der Spezialeinsatzkräfte des kolumbianischen Heeres bis zu dem Flugzeugwrack vor und fanden dort die Leichen der drei Erwachsenen.

Detailansicht öffnen Das Wrack der abgestürzten "Cessna 206". (Foto: Pressebüro der kolumbianischen Streitkräfte /dpa)

Laut einem vorläufigen Bericht der Luftfahrtbehörde kollidierte das Kleinflugzeug mit den Baumkronen und stürzte danach senkrecht zu Boden. Es wird angenommen, dass der Zusammenstoß mit den Bäumen den Aufprall so stark abbremste, dass der hintere Teil der Kabine kaum beschädigt wurde, weshalb die Kinder überlebten. Sie sind ein, vier, neun und 13 Jahre alt.

Der Vater der Kinder berichtet von Morddrohungen gegen ihn

An Essen verbrauchten die Kinder zunächst wohl einen Vorrat von drei Kilogramm Maniokmehl aus dem Flugzeug. "In den Tagen nach dem Absturz aßen sie das Mehl, das sie mitgenommen hatten", zitiert der Sender CNN einen Militärsprecher. Irgendwann seien ihnen dann die Vorräte ausgegangen. Danach hätten die Kinder Samen gegessen, zitiert die Nachrichtenagentur AP den Angehörigen Fidencio Valencia. Astrid Cáceres, Leiterin des Kolumbianischen Instituts für das Wohl von Familien, sagte, die Kinder hätten auch Früchte aus dem Dschungel gegessen. Dazu könnten wilde Maracujas oder Mangos zählen.

Am Sonntag berichtete ihr Vater auch von Morddrohungen durch eine Splittergruppe der Guerillaorganisation Farc. "Die Front Carolina Ramírez sucht mich, um mich zu töten. Es gibt Drohungen gegen mich, ich bin ein Ziel für sie", sagte Ranoque. "Sie haben wirtschaftliche Interessen, und wenn man nicht tut, was sie sagen, ist man ein Feind für sie."

Die Front Carolina Ramírez ist eine Splittergruppe der Rebellengruppe Farc, die das 2016 unterzeichnete Friedensabkommen nicht mitträgt. Sie ist in den Drogenhandel verwickelt und soll im Süden des Landes zuletzt vier Minderjährige getötet haben. Ranoques Kinder waren mit ihrer Mutter auf dem Weg zu ihrem Vater, der wegen der ständigen Bedrohungen durch die Splittergruppe aus der Region geflohen war.