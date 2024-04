Österreichs Gletscher sind nach Angaben von Experten in den vergangenen zwei Jahren extrem geschrumpft und werden nach ihrer Ansicht in wenigen Jahrzehnten praktisch verschwunden sein. "In 40 bis 45 Jahren wird Österreich weitgehend eisfrei sein", sagte Andreas Kellerer-Pirklbauer vom Institut für Geografie und Raumforschung an der Universität Graz. Von 93 beobachteten Gletschern hätten von 2022 auf 2023 bis auf einen alle an Länge verloren.