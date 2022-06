Von Michael Neudecker, London

Der Film "Peter Five Eight" handelt von einer Immobilienmaklerin und deren Freundin sowie einem mysteriösen Fremden, der nicht davor zurückschreckt, in mafiösem Trenchcoat-Hut-Outfit wie aus dem Nichts in einer Küche aufzutauchen. "Peter Five Eight", einsortiert im Genre des Thrillers, wurde im Mai beim Filmfestival in Cannes zur Distribution angeboten. Allerdings hält sich das Interesse in der Branche bislang in Grenzen. Das liegt vermutlich weniger am Film als an seinem Hauptdarsteller: Kevin Spacey, der im Juli 63 wird, spielt den Fremden. Auf dem trashig daherkommenden Filmplakat ist er in bedrohlicher Pose mit Pistole zu sehen, gemeinsam mit den beiden verstört blickenden Frauen. Dazu hat sich die Produktionsfirma tatsächlich den Slogan einfallen lassen: "The Guilty Always Pay The Price". Die Schuldigen zahlen immer den Preis.