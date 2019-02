22. Februar 2019, 20:34 Uhr Musiker R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Ein 45-minütiges Video soll den R&B-Sänger beim Sex mit einer Minderjährigen zeigen. Kelly hat Missbrauchsvorwürfe bislang mehrfach abgestritten.

Der amerikanische Sänger R. Kelly ist offenbar wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Gegen den 52-Jährigen liege ein Haftbefehl in Chicago vor, berichten mehrere amerikanische Medien.

R. Kelly solle am 8. März erstmals vor Gericht erscheinen, schreibt die Chicago Sun-Times unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Anfang Januar waren in einer TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen gegen R. Kelly ("I Believe I Can Fly") erhoben worden. Mehrere Frauen beschuldigen den Sänger darin, Sex mit Mädchen unter 16 Jahren gehabt zu haben. Andere Zeugen versichern, der Musiker habe Frauen wie Sexsklavinnen gehalten. Als Konsequenz kündigte das Plattenlabel RCA die Zusammenarbeit mit Kelly auf.

Ein neues 45 Minuten langes Video belastet den R&B-Sänger nun schwer. Laut Star-Anwalt Michael Avenatti soll es Kelly beim Sex mit einem minderjährigen Mädchen zeigen. "Nach fortlaufendem sexuellen Missbrauch und sexuellen Übergriffen minderjähriger Mädchen über 25 Jahre ist der Tag der Abrechnung für R. Kelly gekommen", schrieb Avenatti bei Twitter. "Es ist vorbei."

Schon in der Vergangenheit hatte es immer wieder entsprechende Vorwürfe gegen den Sänger gegeben. Auch die neuen Anschuldigungen reichen bis in die 90er Jahre zurück. Kelly hat die Vorwürfe mehrfach abgestritten.