Die Herzogin hat einen Besuch an einer Universität genutzt, um ihr royales Fachwissen unter Beweis zu stellen - in Sachen Kreuzworträtsel.

Von Violetta Simon

Winken, hocherfreut Kuscheltiere und Blumen entgegennehmen, wieder winken und natürlich lächeln. So ein royaler Auftritt ist immer eine gute Gelegenheit, sich von der besten Seite zu zeigen. So wie neulich, als Herzogin Kate und ihr Ehemann Prinz William der Universität Glasgow einen Besuch abstatteten. Vor lauter Nicken, Smalltalk und Stillhalten für Selfies - ach bitte, noch eins, danke, und: lächeln - könnte man glatt vergessen, dass royale Individuen mehr auf dem Kasten haben als nur fröhliche Kamerapräsenz. Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens zum Beispiel.

Das Leben birgt ja so viele ungelöste Fragen und Rätsel. Und, klar, Kreuzworträtsel. So wie das aus der Times, mit dem der Student Jack Baird auf dem Campus herumwedelte, um die Aufmerksamkeit der Herzogin von Cambridge zu erheischen. Eine Frage ließ ihm keine Ruhe - und wo die Frau des Queen-Enkels schon mal da war. Gesucht waren zwei Wörter und neun Buchstaben, als Hinweis war "jährliche Zulage des Souveräns" angegeben. Irgendwas mit civil, so viel stand fest. Klarer Fall für Kate. Die schnappte sich die Fotokopie, dachte kurz nach und verhalf dem 21-Jährigen zur Lösung: civil list. Große Erleichterung, auf beiden Seiten.

Hätte die 40-Jährige versagt, wäre die Anekdote womöglich zu einem Witz verarbeitet worden. Es gibt da einen mit Helmut Kohl: "Deutscher Bundeskanzler mit 4 Buchstaben. Das bin doch ich. I-C-H ... Hm, passt nicht, sind nur drei Buchstaben." Da ruft Hannelore: "Helmut, die meinen dich!" - "D-I-C-H ... passt, Danke Hannelörchen!"

