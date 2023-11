Es war ein Prozess der Superlative, der am Montag in Kalabrien endete, und er sollte die Mafia und ihre Unterstützer in der italienischen Gesellschaft das Fürchten lehren. Vor beinahe vier Jahren, am 19. Dezember 2019, waren in einer spektakulären Großrazzia mit dem Namen "Rinascita Scott" in Italien und im Ausland, auch in Deutschland, Hunderte Beschuldigte verhaftet worden. Im Januar 2021 begann in der kalabrischen Stadt Lamezia Terme der Prozess, für den eigens ein ehemaliges Callcenter in eine aula bunker umgebaut wurde. Hinten in dem lang gestreckten Saal saßen die 338 Angeklagten hinter Gittern, davor die Anwälte und Ankläger, und ganz vorn die Richter. Gefordert wurden insgesamt 4700 Jahre Gefängnis. Ein ähnlich ambitioniertes Verfahren hatte es zuletzt in den 1980er-Jahren in Sizilien gegeben.