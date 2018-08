14. August 2018, 12:28 Uhr Italien Tote bei Einsturz von Autobahnbrücke in Genua

In Genua ist ein etwa 100 Meter langes Teilstück einer Autobahnbrücke eingestürzt.

Mehrere Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen.

In der italienischen Hafenstadt Genua ist ein Teilstück einer vierspurigen Autobahnbrücke der A10 eingestürzt. Nach Angaben der italienischen Feuerwehr wurden Fahrzeuge in die Tiefe gerissen. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten übereinstimmend über Tote, "zahlreiche Personen" würden aus den Trümmern geborgen. Eine Bestätigung der Behörden gibt es dafür noch nicht.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Die A10 wurde kurz nach dem Unglück in beiden Richtungen gesperrt. Alle verfügbaren Krankenwagen wurden zum Unglücksort gerufen, auch Hundestaffeln kommen zum Einsatz.

Der Einsturz ereignete sich gegen zwölf Uhr mittags. Lokalen Medienberichten zufolge misst das betroffene Teilstück des Polcevera-Viadukts - auch Ponte Morandi genannt - etwa 100 Meter und liegt zwischen Sampierdarena und Cornigliano im Westen Genuas. Insgesamt ist die Brücke etwa einen Kilometer lang und führt über Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet. Die Feuerwehr warnt vor eventuell beschädigten Gasleitungen.

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli meldete sich bei Twitter zu Wort: "Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht", schrieb der Fünf-Sterne-Politiker am Dienstag. "Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein." Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.