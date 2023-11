Fotos aus dem Dorf Grindavik und der Umgebung zeigen klaftertiefe Risse in Straßen und Feldern. Auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands kommt es derzeit zu immer neuen Erdbeben, der Katastrophenschutz schreibt, man müsse in den kommenden Tagen mit einem Vulkanausbruch rechnen. Allein zwischen Freitagnacht und Samstagmorgen wurden 800 Erdbeben registriert, von denen 14 eine Stärke von über 4 hatten.

Am Donnerstag wurde die Blaue Lagune geschlossen, das weltberühmte Geothermalbad. Freitagabend wurden dann den Bewohnern von Grindavik befohlen, ihr Dorf zu verlassen. Die 3300 Menschen mussten zu Verwandten oder Freunden oder wurden in Hilfszentren in Kopavogur, Keflavík und Selfoss untergebracht.

Der Geologe Páll Einarsson von der Universität in Reykjavik nennt die Beben im Telefongespräch mit der Süddeutschen Zeitung "eine der bedeutendsten geologischen Sequenzen seit vielen Jahrzehnten." Das will deshalb etwas heißen, weil es in Island permanent rumpelt.

Detailansicht öffnen Fotos aus dem Dorf Grindavik und der Umgebung zeigen klaftertiefe Risse in Straßen. (Foto: Ruv/Ragnar Visage/via Reuters)

Einarsson sagt, es gebe zwar alle zwei Jahre große Ausbrüche, "die finden aber fast alle in unbewohntem Gebiet statt". Der etwa 15 Kilometer lange Magmatunnel, der sich nun unter Reykjanes gebildet hat und an einigen Stellen nur 800 Meter unter der Oberfläche verläuft, zieht sich direkt unter Grindavik entlang. Eine ähnliche Evakuierungsmaßnahme gab es laut Einarsson nur einmal, 1973, als alle Bewohner der Insel Heimaey vor einem Ausbruch des Vulkans Eldfell innerhalb weniger Stunden aufs Isländische Festland und damit in Sicherheit gebracht werden konnten.

Island ist geologisch gesehen eines der jüngsten Länder der Welt, im Grunde steckt die Insel noch mitten in der Pubertät, wächst sie doch im Schnitt jedes Jahr um zweieinhalb Zentimeter nach Ost und West: Unter dem Gestein verläuft der mittelatlantische Rücken, eine riesige Bruchzone, an der die nordamerikanische und die eurasische Lithosphärenplatte auseinanderdriften.

Es gibt dreißig Vulkansysteme, in den 1250 Jahren, in denen auf Island Menschen leben, gab es laut Páll Einarsson ungefähr 250 Vulkanausbrüche. 1783 riss am Laki auf 25 Kilometern Länge eine Feuerspalte auf und produzierte mehr als 120 Millionen Tonnen Schwefeldioxid. In den folgenden zwei bis drei Jahren starben zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung und die Hälfte aller Tiere. Man sprach in Island von der "Nebelnot".

Noch spektakulärer muss der der Ausbruch der Eldgja gewesen sein, der im Jahr 934 anfing und dann sechs bis acht Jahre lang unvorstellbare 18 Kubikkilometer Lava produziert hat. Wenn man sich das als fünf Meter breiten und zehn Meter hohen Strang vorstellt, würde er neunmal um den Äquator fließen.

Den letzten Ausbruch in der Gegend von Reykjanes gab es 1230, danach war es vergleichsweise ruhig. Seit 2019 aber bebt hier regelmäßig die Erde. Páll Einarsson sagt, die seismische Aktivität habe im Norden von Grindavik ihren Ausgang genommen, unter einem etwa 2000 Jahren alten Kratersystem. Dreimal ist seither der Fagradalsfjall ausgebrochen, ein kleinerer Tafelvulkan direkt am Meer. Und seit Ende Oktober wurden 24 000 Beben auf der Halbinsel registriert. "Die Landhebung ist in vollem Gange", so Einarsson.

"Wir sind wirklich besorgt um alle Häuser und die Infrastruktur in diesem Gebiet", sagte Vidir Reynisson, Leiter des isländischen Katastrophenschutzes und Notfallmanagements, am Samstag. Das geothermische Kraftwerks Svartsengi, das den 30 000 Einwohnern der Halbinsel Reykjanes Strom und Wasser liefert, liegt ebenfalls in direkter Nähe des Magmatunnels.

Der Flughafen von Keflavik, der nur wenige Kilometer entfernt liegt, wurde bislang nicht gesperrt. Als der Eyjafjallajökull 2010 ein Gemisch aus Asche, Schmelzwasser und Siliziumdioxid in die Atmosphäre blies, wurde der Flugverkehr über Nord- und Mitteleuropa für mehrere Tage eingestellt.