21. März 2019, 15:34 Uhr Werbung auf Instagram Influencerin verliert im Prozess um Schleichwerbung

Der Berliner Verband Sozialer Wettbewerb geht gegen mögliche Schleichwerbung von Influencern vor.

Auch gegen Instagram-Star Pamela Reif hat er in drei Fällen eine Unterlassungsverfügung erwirkt.

Beim Streit vor dem Landgericht Karlsruhe hat Reif jetzt verloren. Sie darf keine Marken auf ihren Fotos verlinken, ohne die Beiträge als Werbung zu kennzeichnen.

Pamela Reif gehört zu den deutschen Stars bei Instagram. In dem sozialen Medium hat die 22-jährige Karlsruherin mehr als vier Millionen Follower. Mit Fotos und Videos lässt sie diese an ihrem Leben teilhaben, gibt Fitness- und Ernährungsratschläge und präsentiert ihre Outfits. Doch wo beginnt bei der Arbeit von Influencern die Schleichwerbung? Diese Frage beschäftigt derzeit mehrere Gerichte in Deutschland. Der Verband Sozialer Wettbewerb (VSW) geht gegen die Instagram-Größen vor. Reif hat jetzt einen Prozess vor dem Landgericht Karlsruhe verloren.

Sie darf auf ihren Fotos keine sogenannten Tags zu Markenherstellern setzen, ohne dies als Werbung zu kennzeichnen, entschied der Richter. In drei Fällen hatte der VSW eine Unterlassungsverfügung gegen die 22-Jährige erwirkt.

Kommerzieller Zweck

Beim Prozessauftakt im Januar hatte Pamela Reif den Vorwurf der Schleichwerbung zurückgewiesen. Aus ihrer Sicht handele es sich erst um Werbung, wenn sie für die Präsentation der Kleidung bezahlt werde. Entsprechende Werbevereinbarungen kennzeichne sie immer, gab sie damals an. Der Vorsitzende Richter hatte ihr schon damals entgegengehalten, beim Instagram-Auftritt einer derart bekannten Person sei zwischen geschäftlich und privat kaum zu unterscheiden. "Wer sich entscheidet, mit Instagram Geld zu verdienen, dem ist die Möglichkeit genommen, dort privat unterwegs zu sein", sagte er.

Am Donnerstag betonte er erneut, dass der kommerzielle Zweck immer kenntlich zu machen sei. Besonders die überwiegend jungen Menschen, die zu Reifs Followern gehören, seien leicht zu beeinflussen und müssten geschützt werden. Reifs Anwalt kündigte an, in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht zu gehen.

Neben Reif waren und sind weitere Influencer wegen möglicherweise fehlender Werbekennzeichnungen in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt. In München beispielsweise wird Ende April eine Entscheidung in einem Verfahren unter Beteiligung von Cathy Hummels erwartet.