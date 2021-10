Was lassen die Leute nicht alles auf der Autobahn liegen: Reifen, Kippen, Schuhe, Spanngurte, Stoßstangen, Oma an der Raststätte, Mützen, Kaumgummis. Und jetzt auch noch: Flugzeuge. Das Video eines unter einer Brücke festeckendem Flugzeugs der Air India ist auf Twitter viral gegangen. Laut einem Bericht der Zeitung Times of India befindet sich die Brücke an der Autobahn zwischen Delhi und Gurugram.

Was war passiert? Eine spektakuläre Notlandung auf der Straße?

"Es war kein Unglück", teilte die Air India mit. "Es ist ein altes, ausgemustertes Flugzeug, das wir verkauft haben." Wer der neue Besitzer ist, wollte die Fluggesellschaft nicht sagen. Offenbar haben die Verantwortlichen für den Transport der Maschine vergessen, die Höhe der Brücken auf der Route zu überprüfen. Aber sie scheinen zumindest daran gedacht zu haben, die Tragflächen des Passagierflugzeugs abzumontieren: Auf dem Twitter-Video ist zu sehen, wie der Verkehr zweispurig neben dem flügellosen Jet weiterläuft.

Wie lange das Flugzeug unter der Brücke fest gesteckt hat und ob es mittlerweile abtransportiert werden konnte, ist unklar. Berichten zufolge soll es schon einmal einen ähnlichen Vorfall mit einem Flugzeug von Air India gegeben haben. Demnach war im Dezember 2019 im indischen Bundesstaat Westbengalen ein ehemaliges Postflugzeug der Airline ebenfalls unter einer Brücke stecken geblieben.