An Füßen und Händen gefesselt, das Gesicht unter einer Kapuze und einer Atemmaske verdeckt, so betrat der Angeklagte in Ulm den Gerichtssaal.

In Ulm hat der Mordprozess um den Messerangriff auf zwei Schulmädchen in Illerkirchberg begonnen. Okba B. soll eine 13-Jährige schwer verletzt und eine 14-Jährige getötet haben - um ein Verbrechen, das er plante, zu vertuschen.

Von Max Ferstl und Moritz Geier, Ulm

Reglos sitzt der Angeklagte auf seinem Platz, den Körper nach vorne gebeugt, den Kopf gesenkt. Reglos hört er dem Dolmetscher zu, der sich zu ihm lehnt und ins Tigrinische übersetzt, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft. Dass er sein Opfer von hinten zu Boden gestoßen habe. Dass er mit seinem Messer zustach, in den Rücken, in den Hinterkopf. Dass er so lange zustach, bis sein Opfer sich nicht mehr bewegte, ein Mädchen, 14 Jahre alt.