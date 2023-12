Die Trauergemeinde war noch in der Aussegnungshalle, als er den Friedhof betrat. Versteckt hinter Bäumen wartete er so lange, bis der Sarg auf den kleinen Vorplatz getragen wurde. Dann entsicherte er die Granate und warf. Seine Absicht sei es gewesen, wird der Staatsanwalt vor Gericht sagen, dass die Waffe "in Mitte der 50 Menschen explodieren und diese tödlich verletzen würde". Doch weil der Angreifer schlecht zielte, wurde die Granate von einem Ast abgelenkt. Es gab nur Verletzte, keine Toten. "Ein glücklicher Zufall", sagt der Staatsanwalt.

Donnerstagmorgen, Saal 1 des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim. Shariar K. verbirgt sein Gesicht nicht wie viele Gefangene, als er hereingeführt wird, ein schmaler Mann in rotem Pullover, die dunklen Haare kurz geschoren. Weil das hier ein Hochsicherheitssaal ist, sitzen die Angeklagten hinter großen Scheiben aus Sicherheitsglas. Wie in einem überdimensionierten Aquarium.

Dem 23-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord in 15 Fällen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass K., der aus Iran stammt, Mitglied einer "kurdisch geprägten, multinationalen Gruppierung" sei. Als solches habe er beschlossen, gegen eine konkurrierende Gruppe aus dem Raum Stuttgart/Esslingen "aktiv" zu werden. Der Angeklagte habe vermutet, dass zahlreiche Anhänger dieser verfeindeten Gruppe jene Trauerfeier auf dem Friedhof besuchten. Das genügte K. offenbar schon, um schwer bewaffnet ins Taxi zu steigen.

Am Massaker knapp vorbeigeschrammt

Die Brutalität des Angriffs hat das Land erschüttert. Dass sich Banden bekriegen, dass auf den Straßen geschossen wird, dass es Tote und Verletzte gibt, all das kannten die Baden-Württemberger lange Zeit eigentlich nur aus dem Fernsehen. Doch seit eineinhalb Jahren eskaliert die Gewalt auch in Stuttgart und dem Umland. Mal feuerten Unbekannte aus einem Fahrzeug in Stuttgart-Zuffenhausen auf eine Menschenmenge. Mal wurde ein Mann vor einer Disco verletzt. Im Frühjahr starb ein 18-Jähriger nach Schüssen in Asperg. Und dann flog am 9. Juni auf dem Altbacher Friedhof eine Handgranate.

Wie knapp die Trauergemeinde an einem Massaker vorbeigeschrammt ist, wird deutlich, als der Staatsanwalt auflistet, wo die kleinen Stahlkugeln, die sich im Inneren der Granate befanden, bei ihren Opfern eindrangen: in die Schulter, in den Hals, in den Arm, in den Oberschenkel, ins Gesäß, hinter einem Ohr, "von dem ein Stück abriss". Manche Kugeln steckten noch immer in den Körpern, sagt der Staatsanwalt.

Woher diese Gewalt kommt, ist noch immer etwas rätselhaft - obwohl die Ermittler in dem Zusammenhang mehr als 40 Personen verhaftet haben. Im Kern geht es offenbar um zwei rivalisierende Gruppen, die eine agiert im Raum Stuttgart-Zuffenhausen und Göppingen, die andere im Raum Esslingen. Mangels besserer Alternativen ist in der öffentlichen Debatte von "Gangster-Rapper-Gruppierungen" (Stuttgarter Zeitung) die Rede, weil der Chef des Landeskriminalamts die Musik mal als stilprägendes Element der Gruppen bezeichnete. Den jungen Männern, so die Ermittler, gehe es vor allem um Ehre, Anerkennung, Bestätigung. Deshalb wollen sie Vertreter der Gegenseite verletzen.

Als der Angeklagte nach dem Granatenwurf zurück zum Taxi floh, verfolgten ihn Gäste der Trauerfeier, zerrten ihn aus dem Auto und verprügelten ihn so lange, bis die Polizei eintraf. Shariar K. erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, musste wochenlang im Krankenhaus behandelt werden.

Ob dieser Prozess nun aufklären wird, was da auf Stuttgarts Straßen los ist, das ist nach dem ersten Verhandlungstag eher zweifelhaft. Shariar K. spricht zwar, aber nur über sich selbst, nicht über seine Tat. Dass seine Familie aus Iran geflohen sei, als er noch ein Kind war. Dass er in Deutschland einen Hauptschulabschluss gemacht habe und zwei Jahre in einer Verzinkerei gearbeitet habe. Er sagt auch, dass er seit dem Angriff vieles vergessen habe. Er könne nicht mal mehr sagen, wie alt seine Eltern seien.

Was es mit seiner Aktivität in der Gruppe auf sich hat, was genau ihn dazu bewegte, eine Handgranate auf 50 Menschen zu schleudern, erfährt man hingegen nicht. Er lässt seinen Anwalt eine kurze Erklärung verlesen, darin entschuldigt er sich bei den Opfern und räumt ein, dass sich der Angriff mit der Handgranate auf dem Friedhof so zugetragen habe, wie in der Anklage beschrieben. "Mehr möchte er nicht sagen", sagt sein Anwalt, "außer dass er weiß, dass er falsch gehandelt hat, sehr falsch. Er weiß, dass auf ihn eine lange Haft zukommen wird."