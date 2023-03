In einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg erschießt ein Angreifer mehrere Menschen. Der mutmaßliche Täter soll ein ehemaliges Mitglied der Glaubensgemeinschaft gewesen sein. Die Pressekonferenz der Polizei im Livestream.

Bei Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas am Donnerstagabend in Hamburg sind nach aktuellem Stand acht Menschen tödlich verletzt worden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Gewalttat im Überblick:

Was ist über den Ablauf der Tat bekannt?

Um kurz vor 21 Uhr fielen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas während einer Veranstaltung mehrere Schüsse. Auf dem Video eines Anwohners ist zu sehen, dass eine schwarz gekleidete Person durch eine kaputte Scheibe von außen in das Gebäude schießt und schließlich in das Haus einsteigt und darin weiterschießt.

Insgesamt sterben acht Menschen, darunter wohl auch der Täter selbst. Mehrere weitere Menschen werden schwer verletzt. Zu den Opfern zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind.

Das Gebäude befindet sich an einer viel befahrenen Straße an der Grenze der Hamburger Stadtteile Alsterdorf und Groß Borstel. Zahlreiche Anrufer informierten die Polizei gegen 21.04 Uhr.

Wie hat die Polizei reagiert?

Die neue Spezialeinheit der Hamburger Polizei USE sei "zufällig sehr, sehr nah und deshalb sehr schnell vor Ort" gewesen, sagte ein Sprecher dem TV-Sender n-tv. USE steht für "Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen". Die Einheit gehört zur Landesbereitschaftspolizei. Hamburgs Innensenator Andy Grote dankte den Einsatzkräften. Ihm zufolge seien die Spezialkräfte bereits fünf Minuten nach den ersten Notrufen bei dem Gebäude gewesen. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie damit vielen Menschen das Leben gerettet haben", sagte er. Durch das Eingreifen der Polizei sei der Täter von den Opfern getrennt worden.

Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, hörten sie in einem oberen Geschoss des Gebäudes noch einen Schuss und fanden dort eine leblose Person vor, bei der es sich um den Täter handeln könnte. Bestätigt ist das noch nicht.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: Mainka/ Mapcreator.io/OSM)

Was ist über den Täter bekannt?

Die Polizei ging in der Nacht zum Freitag von einem Einzeltäter aus. Die Hamburger Polizei stuft die Schüsse nach Informationen der dpa aus Sicherheitskreisen als Amoktat ein. Er sei bislang nicht als Extremist bekannt gewesen. Sein Name tauchte dennoch in den Datenbanken der Sicherheitsbehörden auf, weil er einen Waffenschein beantragt hatte. Dafür ist immer auch eine Abfrage der Zuverlässigkeit nötig, bei der Bezüge zu Straftaten und Extremismus geprüft werden.

Was passierte am Freitagmorgen?

Am frühen Morgen sicherte die Polizei vor, hinter und in dem dreistöckigen Gebäude noch weitere Spuren. An der Außenseite des Gebäudes haben die Ermittler noch in der Nacht zahlreiche kleine Nummerntafeln aufgestellt, um Spuren der Gewalttat zu markieren. Am Morgen war auch ein 3-D-Scanner im Einsatz, um den Tatablauf zu dokumentieren. Der Eingang zu dem Gebäude der Zeugen Jehovas war am Morgen mit einem Sichtschutz abgedeckt. Ein erster Leichenwagen war gegen acht Uhr am Tatort vorgefahren. Gegen sechs Uhr wurde der Verkehr auf der viel befahrenen Straße Deelböge wieder freigegeben.

Detailansicht öffnen Bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas am Donnerstagabend in Hamburg fielen plötzlich Schüsse. Mehrere Menschen starben oder wurden verletzt. Die Polizei ermittelt. (Foto: Steven Hutchings/dpa)

Was ist noch unklar?

Der Spiegel berichtete, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas handeln soll, im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Weiter berichtete das Magazin von einer Pistole als Tatwaffe und dass der Täter eine große Tasche zurückgelassen haben soll. Die Polizei machte am Freitagmorgen dazu jedoch keine Angaben - weder zu dem mutmaßlichen Täter noch zum genauen Tathergang.

Gibt es eine Anlaufstelle für Betroffene?

Die Polizei hat auf ein Telefon für Angehörige und Betroffene hingewiesen. Die Anlaufstelle sei unter den Nummern +49 40 4286-24393, -24386 und -24323 erreichbar. Diese Nummern sollen nicht für Hinweise genutzt werden. Dafür hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Dort können Fotos und Videos zur Tat oder relevanten Ereignissen in diesem Zusammenhang hochgeladen werden.