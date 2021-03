Von Jana Stegemann

Als alle Kinder aus der Falkengruppe abgeholt sind, treffen sich die drei Erzieherinnen im Gruppenraum der Kita "Am Steinkreis" in Viersen. Der Flachbau steht umgeben von einem Garten in einem Neubaugebiet. Es ist der 21. April 2020, Deutschland befindet sich im ersten Teil-Lockdown, die Kitas sind offiziell geschlossen, es wird nur Notbetreuung angeboten. Gegen 14.45 Uhr steht Sandra M., die Erzieherin aus der Tigergruppe, in der Tür. Sie sagt zu ihren Kolleginnen: "Helft mir, ich krieg Greta nicht wach." Sie sei dabei sehr ruhig gewesen, das bleibt den Frauen in Erinnerung.