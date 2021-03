Von Nico Fried, Berin

Es ist genau 19 Uhr am Mittwochabend, als im ersten Stock des Kanzleramtes etwas sehr Merkwürdiges geschieht. Unweit des Raumes, wo die Journalisten auf die Pressekonferenz warten, öffnet sich plötzlich die Fahrstuhltür - und heraus tritt: die Kanzlerin. Sie trägt eine Handtasche, macht ein paar Schritte, gerade so, als wolle sie jetzt nach Hause gehen. Plötzlich schaut sie etwas verdutzt, dreht um und verschwindet wieder im Fahrstuhl. Im Raum zurück bleibt die brisante Frage: Hat Angela Merkel die Orientierung verloren?

Natürlich hat es grundsätzlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man im Bundeskanzleramt der Bundeskanzlerin begegnet. Aber eigentlich wähnte man sie zu dieser Zeit in der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten, mitten in der Diskussion um mögliche Lockerungen des öffentlichen Lebens und an der Seite des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, der diese Sitzung mit ihr gemeinsam leitet. Doch offenkundig hatte sich Merkel eine kurze Auszeit genommen und sich dann, nun ja, nicht verirrt, aber doch in der Etage geirrt.

Sie muss ihren Platz wieder gefunden haben, denn etwa eine Stunde später macht sie in der Sitzung einen Kompromissvorschlag, der drei Stunden später angenommen und schon nach knapp fünf Stunden der Öffentlichkeit präsentiert wird. Um 23:46 Uhr beginnt die Pressekonferenz, neuneinhalb Stunden liegen da insgesamt hinter der Kanzlerin und den Länderchefs. Aber immerhin, sagt Merkel, könne sie die Journalisten noch mit einem "guten Abend" begrüßen und müsse noch nicht "guten Morgen" sagen.

Es sei eine "intensive, aber auch eine wichtige Debatte" gewesen, berichtet Merkel. Immerhin gehe man nach dem langen Lockdown nun in eine "neue Phase", nicht sorglos, "aber mit berechtigter Hoffnung". Michael Müller, der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, sagt, es sei "vielleicht die sensibelste Phase" der Pandemie-Bekämpfung. Und Markus Söder, Müllers Stellvertreter, hat sich - wie so oft - eine griffige Wort-Kombination zurecht gelegt: Es brauche nun einen Dreiklang aus "Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung". Wenn man den bayerischen Ministerpräsidenten in diesem Moment so staatsmännisch erlebt, hält man es kaum für möglich, dass er sich noch kurz zuvor in eine verbale Rauferei mit Finanzminister Olaf Scholz begeben hat, nach der man nur froh sein kann, dass Videokonferenzen Handgreiflichkeiten unmöglich machen.

Doch dieser Streit, von dem noch die Rede sein wird, markierte erst das Ende der Sitzung. Am Anfang war es über mehrere Stunden zunächst um den Stand des Impfens und des Testens in Deutschland gegangen. Bekanntlich gibt es da Defizite, die schnellstens behoben werden sollten. Denn das Impfen und Testen, so formuliert es die Kanzlerin, sollen nun die entscheidenden Helfer dafür sein, dass das Frühjahr 2021 nicht so wird wie das Frühjahr im vergangenen Jahr: Statt eines Lockdowns sollen nun die Öffnungen kommen.

Mit Schnelltests in Testzentren und alsbald auch Selbsttests zuhause sollen die Lockerungen abgesichert werden. Vor allem aber wolle man, so Merkel, "so schnell wie möglich den Impfstoff an die Menschen bringen". Da glaubten die Ministerpräsidenten und sie, so räumt die Kanzlerin ein, "dass wir noch Steigerungsmöglichkeiten haben". Wer wollte da widersprechen?

Merkel, ihr Vizekanzler Scholz, die Ministerpräsidenten und nicht zuletzt ihre wichtigsten Beamten hatten schon seit Tagen an einem System gebastelt, nach dem schrittweise Geschäfte, kulturelle Einrichtungen, Sportstätten und schließlich auch die Gastronomie wieder öffnen dürfen - günstige Infektionszahlen vorausgesetzt. Genau diese Richtwerte aber waren Gegenstand der Debatten: Die Vorsichtigen wollte auf Inzidenzen von unter 35 warten, andere wollten schon ab 50 mehr erlauben oder auch bereits bei weniger als 100 Ansteckungen in sieben Tagen unter 100 000 Einwohnern Lockerungen ermöglichen.

Um einen Kompromiss zu ermöglichen, schlug Merkel schließlich in der Videokonferenz vor, nicht erst statt einer Inzidenz von weniger als 35, sondern bereits ab einer Inzidenz von unter 50 allerlei Lockerungen zu ermöglichen - stufenweise und mit einer Notbremse versehen, die schlimmstenfalls alles wieder rückgängig macht, wenn die Infektionszahlen wieder steigen.

Der Kompromiss kommt zunächst nicht bei allen gleich gut an

Es gab in der Sitzung unterschiedliche Positionen zu diesem Vorschlag: Söder warb mit Verve dafür. "Wir müssen einen Weg gehen, der uns zusammenhält", appellierte der Bayer. Und wenn "die Vorsichtigsten", womit er unter anderem Merkel und sich gemeint haben dürfte, diesen Vorschlag machten, solle man ihn annehmen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier war einverstanden ("Ich bin dafür, lieber Markus, dass wir es so machen, wie Angela es vorschlägt"), Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher hingegen erwies sich als noch ein bisschen vorsichtiger als die Vorsichtigsten. Ihm sei Merkels Angebot fast schon zu locker, wurde er zitiert.

Nach einer einstündigen Unterbrechung, die für Beratungen in sehr kleinem Kreis genutzt wurde, war der Kompromiss im Grundsatz akzeptiert. "Das Ganze ist ein Konzept der Verlässlichkeit", resümierte Merkel in der Pressekonferenz. Man gehe schrittweise vor, und ihr sei es "sehr, sehr wichtig" gewesen, dass man nicht "Pakete schnüre, die zu groß sind". Michael Müller präsentierte eine Grafik, auf der die einzelnen Schritte optisch dargestellt sind und verkündete dazu stolz, der Plan passe auf eine Seite. Jeder könne nun "nachvollziehen, was ist für mich die Perspektive".

Nach dieser Einigung hätte die Videokonferenz kollegial auslaufen können. Doch dem stand Punkt 12 entgegen, der Härtefallfonds für Unternehmen, die bislang noch nicht von den diversen Hilfsprogrammen profitierten. Der Fonds an sich ist nicht das Problem, wohl aber die Finanzierung. Im Beschlusspapier war halbe-halbe zwischen Bund und Ländern vorgesehen. Der eine oder andere Ministerpräsident wollte die Entscheidung noch einmal vertagen, was Olaf Scholz mit einer überraschend brüsken Ansage beantwortete: "Es gibt das Ding so oder gar nicht", erklärte der Finanzminister. Er werde keinem anderen Konsens zustimmen.

Dem Vernehmen nach war es weniger der Inhalt als der Ton, der manchen Teilnehmer irritierte. Markus Söder blaffte zurück, das sei nicht Scholz' Geld, er sei schließlich nicht Kanzler, was wiederum der Minister mit einem Lächeln quittierte, das Söder zu dem Satz veranlasste, da müsse er gar nicht so "schlumpfig grinsen". Sogar mit der Frage, was Scholz getrunken habe, wurde der bayerische Ministerpräsident wiedergegeben.

Auf die Frage, was da vorgefallen sei, antwortete Söder später in der Pressekonferenz, man möge nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. "Ich schätze Herrn Scholz grundsätzlich", man arbeite für gewöhnlich gut zusammen. Aber "hin und wieder haben wir halt einen unterschiedlichen Standpunkt". Das Auftreten des Finanzministers sei "sehr pointiert" gewesen, darauf habe er geantwortet. Mittlerweile habe man schon wieder Kontakt gehabt. "Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind ein Herz und eine Seele, aber es ist schon wieder gut."

Würde man wie Söder sonst formulieren, könnte man sagen: Im Verhältnis schon berufener und noch potenzieller Kanzlerkandidaten ist nicht alles immer ein Dreiklang aus Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Da scheppert's eben mal. Die Kanzlerin übrigens lächelte milde zu Söders Erklärungen.