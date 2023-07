Prozess gegen Gil Ofarim beginnt am 7. November

Prozess in Leipzig

Der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim wegen möglicherweise unberechtigter Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel soll am 7. November beginnen. Bis zum 7. Dezember sind neun weitere Termine angesetzt, wie das Landgericht Leipzig bestätigte. Ofarim werden falsche Verdächtigung und Verleumdung vorgeworfen.

Der Sohn des bekannten israelischen Sängers Abi Ofarim hatte 2021 in einem Video geschildert, dass ein Mitarbeiter des Leipziger Hotels ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Der Film ging viral und löste eine Debatte über Antisemitismus in Deutschland aus. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Auf Überwachungsvideos war kein Davidstern zu erkennen, auch Zeugen belasteten Ofarim. Das Ermittlungsverfahren, das nach den Antisemitismusvorwürfen gegen den Hotelmitarbeiter geführt worden war, wurde mittlerweile eingestellt. Der Mann erstattete seinerseits Anzeige gegen Ofarim. Für den Musiker gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

Der Prozess war ursprünglich für den Herbst 2022 geplant gewesen, platzte jedoch kurzfristig eine Woche vor dem vorgesehenen Beginn. Der Grund dafür waren diverse Anträge von Ofarims Verteidigung, aber auch von den Anwälten des Hotelmitarbeiters. Nach Angaben des Landgerichts hatte die Verteidigung von Ofarim unter anderem den Vorsitzenden der Kammer wegen des Verdachts der Befangenheit per Beschwerde abgelehnt. Das Oberlandesgericht Dresden hatte daraufhin entschieden, dass der Richter nicht befangen sei. Dennoch werde der Prozess im November von einem anderen Vorsitzenden eröffnet, da sich die Geschäftsverteilung innerhalb des Gerichtes zwischenzeitlich geändert habe.