Von Marija Barišić

Auf dem letzten Bild, das sie auf Instagram gepostet hat, hält sie einen kleinen Kürbis in der Hand. Es ist kein echter, jemand hat ihn aus orangefarbenem Baumwollgarn gehäkelt. Sie beugt sich in die Kamera und lacht, die Sonnenbrille sitzt auf ihrem Kopf, sie sieht glücklich aus. Unter dem Bild stehen 4049 Kommentare. Ein User namens "bryant" schreibt "rest in peace gabby", und darunter: "Du hast eine ganze Armee, die für dich betet".