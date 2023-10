Joe Biden , 80, US-Präsident, muss in Zukunft ohne Hund klarkommen. Nach mehreren Beißattacken wurde sein deutscher Schäferhund aus dem Weißen Haus verbannt. "Commander befindet sich derzeit nicht auf dem Gelände des Weißen Hauses", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung einer Sprecherin der First Lady, die mehreren US-Medien vorlag. Wo sich der Hund nun befindet und ob er ins Weiße Haus zurückkehren kann, war zunächst unklar. Commander griff allein zwischen Oktober 2022 und Januar 2023 mindestens zehn Mal Beamte des Secret Service an, wie in der vergangenen Woche aus Unterlagen des US-Heimatschutzministeriums hervorging. Einmal musste ein Beamter demnach sogar im Krankenhaus behandelt werden. Commander, kam als Geburtstagsgeschenk von Bidens Bruder James Ende 2021 ins Weiße Haus. Er ist bereits der zweite Hund von Joe und Jill Biden, der es nach Angriffen auf Mitarbeiter wieder verlassen muss: Sein Vorgänger Major, ebenfalls ein deutscher Schäferhund, war zu Familienfreunden der Bidens gebracht worden.

Sharon Osbourne, 70, Musikmanagerin und Moderatorin, hat eine Idee, wo sie den alten Plunder ihres Mannes Ozzy Osbourne unterbringen könnte: in einem Museum in dessen Heimatstadt Birmingham. "Ich habe so viele Erinnerungsstücke", erklärte die Frau des 74-jährigen Rockmusikers in dem The Osbournes Podcast ihrer Familie. "Er hat all seine Auszeichnungen, seine Bühnenkleidung, Poster, alte Poster aus der Zeit von Earth." Earth war der Name der Band, die sich 1969 in Black Sabbath unbenannte. Neben Gegenständen zum Anschauen könnten in dem Museum Videos von Auftritten der britischen Rocklegende gezeigt werden, sagte Sharon Osbourne. Ihr schwebe "eine Art Bildungseinrichtung für Musiker und Künstler" vor, die sehen wollten, "dass man aus dem Nichts kommen kann - und wenn man hart genug arbeitet, kann man es schaffen".

Werner Herzog, 81, Regisseur, verreist nie ohne ein Exemplar der Bibel. "Es muss eine Luther-Original-Bibel sein, die habe ich auch im tiefsten Urwald bei mir", erzählte der 81-Jährige am Mittwochabend in Marbach. In einem Gespräch mit der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs, Sandra Richter, nannte Herzog auch seine Lieblingsstellen: die "Psalmen" und das Buch "Hiob". Bei letzterem sei er "sofort gefestigt und getröstet". Der Regisseur berichtete zudem, er habe selbst eine "dramatische religiöse Phase" erlebt, in der er zum Katholizismus konvertiert sei.

Zooey Deschanel, 43, Schauspielerin, liebt Struktur. "Bei unserem allerersten Date warst du beeindruckt, weil ich dir einen Ablaufplan geschickt habe", erinnerte ihr Verlobter Jonathan Scott, 45, sie im gemeinsamen Interview mit dem US-Magazin People. "Das ist mein Traum", habe sie daraufhin gedacht, ergänzte Deschanel. Die Hollywood-Schauspielerin ("New Girl") und der Kanadier, der durch seine TV-Show "Property Brothers" bekannt wurde, gingen bei ihrem ersten Rendezvous gemeinsam in ein Restaurant, dann in einen Escape Room und danach Karaoke singen. Kennengelernt hatten die beiden sich 2019 bei einer gemeinsamen "Carpool Karaoke"-Tour mit dem Moderator James Corden.

Carla Bruni, 55, Sängerin und ehemalige französische First Lady, feiert ihren Sieg über den Brustkrebs. In einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video hält Bruni nacheinander mehrere Schilder in die Kamera. "Vor vier Jahren wurde Brustkrebs bei mir diagnostiziert", steht auf dem ersten. Sie habe eine Operation, Bestrahlungs- und Hormontherapie durchlaufen. "Aber ich hatte Glück: Mein Krebs war noch nicht aggressiv", berichtet Bruni weiterhin. Jedes Jahr am gleichen Datum lasse sie eine Mammografie vornehmen. "Wenn ich das nicht jedes Jahr gemacht hätte, hätte ich heute keine linke Brust mehr." Mit dem Post gehe es ihr nicht darum, Details zu ihrer Gesundheit preiszugeben, sondern eine Botschaft an Frauen auszusenden: "Macht jedes Jahr eure Mammografie!"