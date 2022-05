Essen:Zweite Festnahme im Fall des vereitelten Anschlags auf Schule

Blick auf den Eingang des Don-Bosco-Gymnasiums in Essen.

In der Wohnung des jungen Erwachsenen in der Nähe des Don-Bosco-Gymnasiums in Essen finden die Ermittler mehrere nicht scharfe Waffen. Inzwischen ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

Von Philipp Saul

Im Zusammenhang mit dem vereitelten mutmaßlichen Terroranschlag auf ein Gymnasium in Essen ist eine zweite Person ins Visier der Ermittler geraten. Am Montagabend gegen 20 Uhr habe ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen jungen Erwachsenen vorläufig festgenommen, sagte ein Sprecher der Süddeutschen Zeitung. Inzwischen sei er aber wieder auf freiem Fuß.

Der Mann sei im Rahmen der Ermittlungen aufgefallen und werde verdächtigt, einen Verstoß gegen das Waffengesetz begangen zu haben, sagte der Sprecher. In seiner Wohnung in der Wüstenhöferstraße im Stadtteil Borbeck wurden demnach auch Waffen sichergestellt, "die aber nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nicht scharf sind". Um welche Waffen es sich genau handelt, wollte der Sprecher nicht sagen. Nach Informationen der Bild-Zeitung kamen auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. Der junge Mann wurde demnach mit Handschellen abgeführt.

Die Wüstenhöferstraße befindet sich etwa einen Kilometer entfernt vom Don-Bosco-Gymnasium, wo ein am Donnerstag festgenommener 16-Jähriger mutmaßlich einen rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag verüben wollte. Dabei sollten Lehrer sowie eine größere Anzahl von Schülern getötet werden. Die Ermittler waren in der Wohnung des Schülers auf rechtsextreme Schriften, Materialien zum Bombenbau, ein selbst gebautes Gewehr und Armbrüste mit Pfeilen gestoßen. Auch ein Schlagring, ein Schlagringmesser und eine Machete seien bei ihm entdeckt worden, berichtete die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen übernommen hat.

Einem Bericht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zufolge soll sich der nun festgenommene junge Erwachsene in Chatnachrichten mit dem 16-Jährigen über Bomben und Anschläge ausgetauscht haben. Dadurch sei er den Behörden aufgefallen. Der Polizeisprecher wollte dazu jedoch keine Angaben machen.

Der Schulbetrieb geht wieder los

Unterdessen kehrte am betroffenen Essener Don-Bosco-Gymnasium am Montag wieder etwas Normalität zurück. Wie geplant begannen die mündlichen Abiturprüfungen. Zwei Sicherheitskräfte waren am Eingang zum Schulgelände postiert.

An diesem Dienstag sollten dann die etwa 800 Schülerinnen und Schüler wieder in die Klassen und Kurse zurückkehren, hieß es auf der Homepage der Schule. In der ersten Stunde werde den Klassengemeinschaften Gelegenheit gegeben, die Geschehnisse miteinander zu besprechen.

Danach sollen alle Schülerinnen und Schüler einschließlich des Lehrerkollegiums auf dem Sportplatz zusammenkommen, um "ein gemeinsames Zeichen des friedvollen Miteinanders zu setzen". Darüber hinaus steht der schulpsychologische Dienst der Stadt Essen zur Verfügung. Klassenarbeiten und Klausuren finden am Dienstag nicht statt.