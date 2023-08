Interview von Marcel Laskus

Michael Lenz, in Russland geborener Spätaussiedler und studierter Geschichtslehrer, zog vor zweieinhalb Jahren von Minsk nach Deutschland. In Erfurt führte er seitdem ein mehr oder weniger ruhiges Leben. Bis zu jenem Samstag vor anderthalb Wochen. Zwei Männer knackten nach Einbruch der Dunkelheit die Tür zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Lenz bemerkte es, rannte den Einbrechern hinterher - doch da fiel die Tür ins Schloss. Lenz, 39, war nun ausgesperrt und brauchte Hilfe. Die aber erbat er nicht beim Schlüsseldienst, sondern bei denen, die ja immer noch in der Nähe waren.