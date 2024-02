Ed Sheeran , 32, Sänger, macht Anti-Katzenmusik. Auf Instagram teilte der Brite ein Video , das ihn bei einem spontanen Ständchen in einem japanischen Katzencafé zeigt. Er sitzt mit seiner Akustikgitarre inmitten einer Schar fressender Tiere, doch als er den ersten Akkord anschlägt, stieben diese in alle Richtungen davon. Nur eine Katze, deren Fell dieselbe rötliche Farbe hat wie Sheerans Frisur, harrt aus. Nach eigenen Angaben hatte der Sänger dem Café bereits vor zehn Jahren einen musikalischen Besuch abgestattet, "mit demselben Ergebnis". Ein Fan kommentierte, die Tiere hätten wohl lieber den Song "Purrfect" gehört - "Perfect" ist ein bekannter Sheeran-Hit, "to purr" heißt auf Englisch "schnurren".

Detailansicht öffnen (Foto: Instagram/Arnold Schwarzenegger)

Whiskey, Pferd von Arnold Schwarzenegger, muss mit menschlichem Futterneid klarkommen. Wenn er seine selbstgemachten Kekse aus Honig, Bananen und Haferflocken verteile, stünden auch seine Enkelinnen Lyla und Eloise (drei und ein Jahr alt) mit offenen Mündern in einer Reihe bei seinen Tieren, erzählte Schwarzenegger in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon. Die Kekse "waren eigentlich für die Pferde gedacht, für Lulu (eigentlich ein Esel, Anm. d. Red.) und für Whiskey", so der 76-Jährige. Doch dann habe er festgestellt, dass die Hunde und sein Schwein die Kekse auch lieben - und die Mädchen seiner ältesten Tochter Katherine ebenfalls.

Detailansicht öffnen (Foto: Anshuman Poyrekar/AP)

Pigeon, namenlose taiwanesische Renntaube, ist vom Verdacht der Spionage freigesprochen worden. Indische Sicherheitskräfte hatten den Vogel vor acht Monaten in Mumbai eingefangen und aufgrund mysteriöser Schriftzeichen auf den Flügeln für einen chinesischen Spion gehalten. Nachdem die Taube lange in einem Einzelkäfig in einer Tierklinik ausharren musste, wurde sie in dieser Woche wieder freigelassen, wie The New Indian Express berichtet. Die Polizei habe kurz nach der "Verhaftung" festgestellt, dass es sich bei dem Exemplar um eine unschuldige Renntaube aus Taiwan handle.

Detailansicht öffnen Auf dieser Drohnenaufnahme ist Kingussie Kong, wenn man genau hinschaut, trotz guter Tarnung zu erkennen. (Foto: BH Wildlife Consultancy/PA Media/dpa)

Kingussie Kong, Japanmakak, hat seine Schottlandreise abgebrochen. Der Affe war am vergangenen Sonntag aus einem Tierpark entlaufen und hatte begonnen, die schottischen Highlands zu erkunden. Am Donnerstag wurde der ausgebüxte Affe nach tagelanger Suche wieder einfangen, wie der Tierparkbetreiber bestätigte. Letztlich konnte der Geflüchtete gestellt werden, weil ein aufmerksamer Bürger anrief, in dessen Garten der Makak von einem Vogelhäuschen futterte. Mit Drohnen, Suchtrupp und Betäubungspfeil wurde der Affe schließlich eingefangen. Ein Tierarzt, hieß es, werde sich nun um den Affen kümmern, der eigentlich Honshu heiße. Lokale Medien hatten das Tier "Kingussie Kong" getauft, nach der naheliegenden Ortschaft Kingussie.

Harry, ausgestopfter Eisbär, ist spurlos verschwunden. Der stets aufrecht auf einem Podest stehende, dreieinhalb Meter große und 230 Kilogramm schwere Bär befand sich plötzlich nicht mehr auf seinem Platz im Lionsheart Wholeness Centre in der kanadischen Provinz Alberta, wie die Direktorin des Resorts, Wanda Rowe, verschiedenen Medien bestätigte. Harry sei "hier wirklich eine Ikone" gewesen. Im vergangenen Sommer waren bereits zwei ausgestopfte Waschbären aus der Anlage verschwunden. Rowe zufolge kann es sich nur um einen "hundertprozentig geplanten" Raub handeln. Die Waschbären und der Eisbär seien zusammen etwa 35 000 US-Dollar wert. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der kanadischen Bevölkerung.