Ein Jugendlicher steht an einem Zaun, an dem mit Kerzen und Blumen eines von der Polizei erschossenen Jugendlichen gedacht wird.

Von Gunnar Herrmann

Nach den tödlichen Schüssen aus einer Maschinenpistole auf einen 16-Jährigen in Dortmund wird gegen vier weitere Polizisten ermittelt. Dabei geht es um den Einsatz von Pfefferspray und Tasern. Das geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Der Vorfall ereignete sich 8. August in einem Innenhof in der Nähe der Sankt-Antonius-Kirche in der Dortmunder Nordstadt. Der Betreuer einer katholischen Jugendwohngruppe hatte die Polizei gerufen, weil er beobachtete hatte, wie der 16-Jährige mit einem Messer herumgefuchtelt hatte. Zahlreiche Polizisten rückten an, die Situation eskalierte. Die Beamten setzen Pfefferspray und Taser ein, schließlich trafen den Jugendlichen fünf Kugeln aus einer Maschinenpistole.

Der Einsatz lief zunächst als Suizidversuch. Die Beamten sprachen den Jugendlichen nach derzeitigem Ermittlungsstand in mehreren Sprachen an. Der unbegleitete minderjährige Flüchtling aus dem Senegal war im April nach Deutschland und erst Tage vor dem Einsatz nach Dortmund gekommen und soll nicht gut Deutsch gesprochen haben.

Nach dem Vorfall waren Vorwürfe gegen die Polizei erhoben wurden. Unter anderem waren ihre Body Cams nicht eingeschaltet gewesen, was die Rekonstruktion des Zwischenfalls erschwert. Die Mordkommission Recklinghausen und das Landeskriminalamt leiteten zunächst lediglich Ermittlungen gegen den Schützen ein, die offenbar nun ausgeweitet wurden, wie aus den neuen Informationen des Innenministeriums hervorgeht.

Demnach wird gegen den Schützen weiter wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Es wird aber geprüft, ob die Ermittlungen auf den Verdacht des Totschlags ausgeweitet werden.

Bei den vier Personen, gegen die nun neu ermittelt wird, handelt es sich um zwei Polizeibeamtinnen, einen Polizeibeamten sowie gegen den polizeilichen Einsatzleiter, der den Einsatz des Reizstoffsprühgeräts angeordnet und auch weitere Anordnungen zum Einsatzablauf getroffen hat. Neu ist auch, dass zwölf - statt wie bisher bekannt elf - Beamtinnen und Beamten an dem Einsatz beteiligt waren, darunter vier in Zivil.