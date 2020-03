Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Risikobewertung des neuen Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland leicht heraufgesetzt. Die Risikoeinschätzung sei auf "mäßig" gestellt worden, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. Bisher wurde sie als "gering bis mäßig" eingestuft. Wieler bekräftigte, die Lage sei weiterhin sehr dynamisch und müsse wirklich jeden Tag neu bewertet werden.

In Deutschland haben sich bislang mehr als 150 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das Alter der Infizierten liegt laut RKI zwischen zwei und 68 Jahren. Beinahe stündlich steigen die Zahlen der Infizierten: Am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen mit 86 Infizierten. Besonders stark betroffen ist dort der Kreis Heinsberg mit mindestens 68 bestätigten Infektionen. In Bayern sind derzeit 27 Infizierte gemeldet. 14 Personen gelten aber bereits als auskuriert. In Baden-Württemberg sind bislang 25 Fälle von Infektionen bekannt. In Hessen sind zehn Personen infiziert. In Rheinland-Pfalz kursieren unterschiedliche Zahlen. Das Robert-Koch-Instutit spricht von zwei, die Deutsche Presse-Agentur zählt drei Fälle. In Schleswig-Holstein gibt es zwei bestätigte Infektionen, in Berlin, Bremen, Hamburg und Niedersachsen je eine. Damit gibt es in allen alten Bundesländern außer dem Saarland mindestens einen Coronavirus-Fall. Aus den neuen Bundesländern sind bislang keine Infektionen gemeldet worden.

Gesundheitsminister Jens Spahn hält das Schließen von Grenzen in Europa auch weiterhin für keine angemessene Antwort auf die Ausweitung des Coronavirus. Zudem lehnt er ein pauschales Verbot von Großveranstaltungen ab. Jedes Ereignis müsse gesondert bewertet werden, sagte er in Berlin. Dem Rundfunksender SWR sagte Spahn, an bestimmten Stellen werde der Alltag hierzulande zwar "eingeschränkt werden müssen". Er fügte hinzu: "Aber es besteht kein Anlass, davon auszugehen, dass die Lebensmittel knapp werden." Vielerorts kam es trotzdem zu Hamsterkäufen. In zahlreichen Supermärkten waren Konserven, Nudeln, H-Milch, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel ausverkauft.

In der Hauptstadt Berlin gab es am Sonntag den ersten Patienten. Dabei handelt es sich um einen jungen Mann aus dem Bezirk Mitte. Er hat sich nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci in einer Rettungsstelle gemeldet und wird jetzt isoliert in der Charité behandelt. Zehn Kontaktpersonen seien bislang identifiziert, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagmorgen mit. Sie seien in Berlin und Nordrhein-Westfalen häuslich isoliert.

Für den 47 Jahre alten mutmaßlichen Erstinfizierten aus NRW, der in der Düsseldorfer Universitätsklinik behandelt wird, gebe es nach wie vor keine Entwarnung, sagte eine Kreissprecherin. Es kann aber auch sein, dass der Mann nicht als erster infiziert wurde, sondern nur als erster Infizierter gestestet wurde. Seiner Frau gehe es aber deutlich besser. Der 47-Jährige und seine ein Jahr jüngere Frau hatten am 15. Februar in Gangelt bei einer Sitzung Karneval gefeiert. Dabei sollen sie zahlreiche andere Teilnehmer angesteckt haben.

In Baden-Württemberg und Bayern sollen Schüler nach dem Ende der Faschingsferien zu Hause bleiben, wenn sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Im Südwesten betrifft dies ausdrücklich auch viele Beamten und Polizisten. Als Risikogebiete nennt das Landesgesundheitsministerium die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua (Region Venetien) sowie Teile Chinas, Irans und Südkoreas.

Das Virus Sars-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 verursachen. Die meisten Infizierten haben aber nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. Etwa 15 von 100 Infizierten erkranken schwer, wie es vom Robert Koch-Institut hieß. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Betroffen sind vor allem ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen. Vereinzelt kommt es zu Todesfällen.

Behörden in vielen Ländern erlassen derzeit Maßnahmen wie Schulschließungen und eine Quarantäne für Verdachtsfälle. Bei manchen Menschen lässt das den Eindruck entstehen, es müsse sich bei Covid-19 um eine besonders gefährliche Erkrankung handeln. Der Hintergrund solcher Maßnahmen ist aber ein anderer: Eine ungebremste Infektionswelle in kurzer Zeit könnte unter anderem volle Wartebereiche und Arztpraxen, belegte Intensivbetten und überlastete Gesundheitsämter bedeuten. Daher ist das Ziel, die Ausbreitung über einen möglichst langen Zeitraum zu strecken. In etwa einem Jahr könnte es eine schützende Impfung gegen den neuen Erreger geben.

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist zwei bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle derzeit meist etwa zwei Wochen lang isoliert werden.