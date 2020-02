Beinahe stündlich steigen die Zahlen der Infizierten: Das neuartige Coronavirus greift in Nordrhein-Westfalen immer weiter um sich. Bis Samstag gab es mehr als 60 bestätigte Infektionen - darunter nach Angaben des Kreises Heinsberg auch vier Kinder einer Kita. In der Einrichtung arbeitet eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin. Auch aus Bonn, Köln, dem Sauerland und dem Raum Aachen wurden Fälle gemeldet. Einige Schulen werden am Montag nicht öffnen. Viele Krisenstäbe tagen, Kommunen melden Verdachtsfälle, Erkrankungen oder Vorsichtsmaßnahmen - oft verbunden mit der Botschaft: nicht in Panik verfallen.

Allein im Kreis Heinsberg haben sich 60 Personen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, hinzu kommen Einzelfälle aus mehreren Teilen des Landes. Allesamt haben sie einen Bezug zum Kreis Heinsberg. Eine Karnevalsveranstaltung Mitte Februar in Gangelt gilt bisher als Beginn der Infektionskette. In dem Kreis mit rund 252 000 Einwohnern nahe der niederländischen Grenze sind geschätzte rund 1000 Personen noch in häuslicher Quarantäne, die für zwei Drittel ab Sonntag enden soll.

In Bonn infizierte sich ein Student, der im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert hatte, wie die Leiterin des Gesundheitsamtes, Ingrid Heyer, am Samstag sagte. In einer Bonner Grundschule hatte er am Mittwoch noch den Kindern der dortigen Ganztagsbetreuung anderthalb Stunden bei den Hausaufgaben geholfen, bevor er mit Erkältungsbeschwerden nach Hause ging. Am Freitag wurde der junge Mann positiv getestet und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne.

Bei den rund 185 Schulkindern der betroffenen Grundschule sollten Test-Abstriche gemacht werden. Krisenteams sollten die Familien dafür zu Hause besuchen. "Die Mitarbeiter tragen Schutzanzüge - das dient nur dem Eigenschutz und bedeutet nicht, dass in der Umgebung eine Gefahr besteht", betonte Vize-Feuerwehrchef Carsten Schneider. Die Ergebnisse sollten bis Sonntag vorliegen. Die Schule bleibt zwei Wochen geschlossen.

Die Millionenstadt Köln, der Raum Aachen und der Märkische Kreis im Sauerland meldeten am Samstag insgesamt fünf Infektionen. In Aachen wurde eine Frau aus Gangelt isoliert in einer Klinik behandelt. Im nahe gelegenen Würselen wurde Sars-CoV-2 bei einer Mutter und ihrem Sohn - Schüler der elften Klasse - nachgewiesen. Auch die Mutter hatte in Gangelt Karneval gefeiert. Beide wurden aufgrund "des leichten Krankheitsverlaufes" nach Hause entlassen, wie ein Sprecher der Städteregion sagte. Die Gesamtschule in Herzogenrath, die der Jugendliche besucht, wird nach Angaben der Stadt nun vorsichtshalber für eine Woche geschlossen.

Auch in einer Förderschule im sauerländischen Lüdenscheid fällt in der kommenden Woche für die 95 Schüler und 20 Lehrer der Unterricht aus. Ein Pädagoge hat sich mit dem Coronavirus infiziert, nachdem er im Kreis Heinsberg an der Karnevalssitzung teilgenommen hatte. Dort hatte auch der 47-Jährige Karneval gefeiert, der als Erstinfizierter in NRW gilt. Er wird weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelt, ebenso wie seine Ehefrau - sie ist die 46-jährige Erzieherin aus der Kita in Gangelt, wo nun vier der 114 Kinder positiv getestet wurden. Den vier Kindern geht es nach Angaben einer Sprecherin des Kreises Heinsberg gut. Sie zeigten "allenfalls leichte Erkältungssymptome".

In Baden-Württemberg hat das Innenministerium neben Kindern, Schülern, Lehrern und vielen Beamten nun auch Polizisten empfohlen, vorsorglich zu Hause bleiben, sollten sie sich zuletzt in einem Risikogebiet für das neuartige Coronavirus aufgehalten haben. Die Beamten würden vom Dienst freigestellt, bis ihr Gesundheitszustand zweifelsfrei geklärt sei. Risikogebiete sind nach Ministeriumsangaben die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Region Venetien sowie Teile Chinas, Irans und Südkoreas. In Baden-Württemberg verzeichnete das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen 14 Fälle einer Infektion. In Bayern sind derzeit 15 Infizierte gemeldet, in Hessen und Rheinland-Pfalz je drei und und Schleswig-Holstein je einer.

Um die Ansteckungsgefahr soweit wie möglich einzudämmen, beschloss ein Krisenstab von Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag, die Vorsichtsmaßnahmen an den Grenzen auszuweiten. Etliche Veranstaltungen fallen außerdem aus, darunter die weltgrößte Reisemesse ITB, die eigentlich am Mittwoch in Berlin eröffnen sollte. Auch die Kölner Eisenwarenmesse, die Internationale Messe für Technologien der Metallbearbeitung in Düsseldorf und die Kölner Fitnessmesse Fibo sind auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Der Restaurantführer Guide Michelin sagte seine für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg ab. Die Auszeichnung der Restaurants werde nun laut einer Mitteilung in einer "digitalen Pressekommunikation" erfolgen.