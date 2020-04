In der Corona-Krise stehen plötzlich Virologen, Pfleger und Kassierer im Rampenlicht. Stars wie Lady Gaga und Elton John üben sich in Bescheidenheit. Aber nicht jeder Promi will da mitmachen.

Heidi Klum ist eine kühl kalkulierende Geschäftsfrau, die ihren Instagram-Kanal als Dauerwerbeplattform nutzt und gerne mit Schnipseln ihres Semiprivatlebens füttert. Aber wie so viele Menschen hat auch sie gerade das Bedürfnis, in den Tagen der virusbedingten Beschränkungen noch etwas mehr zu teilen als die üblichen Osterhasenmotive, Tom-Kaulitz-Schmusefotos und Statusmeldungen von ihrer Sendung "Germany's Next Topmodel". Am Sonntag ging ihr neuestes Familienfoto um die Welt: Heidi Klum zeigt ihren 7,3 Millionen Instagram-Fans erstmals ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou beim gemeinsamen Spaziergang, ohne dass die Bilder verfremdet wurden.