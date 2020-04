Endlich Muße für Yoga auf dem Balkon - das klingt für all jene, die von der Krise so richtig durchgeschüttelt werden, wie Hohn.

Japanisch lernen, Brot backen, und dabei immer schön fit bleiben: Warum müssen wir uns eigentlich selbst in der Krise noch optimieren?

Es gibt auch in der Krise Menschen, die besonders gut performen. Man hört von Japanisch-Lernern im Selbststudium, sieht auf Facebook Leute, die herzhaft in ihr selbstgebackenes Brot beißen, nun, da sie Zeit dafür haben (und die ganze Hefe hamstern); Bekannte erzählen von Plänen, ihren Balkon in ein demnächst blühendes Paradies zu verwandeln, sie hätten eine gute Gärtnerei, die liefert.