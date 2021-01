Von Cathrin Kahlweit

Wochenlang wurde in Österreich darüber debattiert, ob man Schulen, Theater und Bibliotheken schließen, die Pisten aber nach Weihnachten öffnen und den Wintertourismus - unter Auflagen - erlauben solle. So geschah es. Nach den Feiertagen wurde dann intensiv darüber debattiert, ob die Bilder von zugeparkten Parkplätzen und Gedränge vor Gondeln nicht leider doch der Beweis dafür seien, dass die Entscheidung, dem Geschäft den Vorrang vor der Gesundheit zu geben, fahrlässig war. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hatte das zuvor selbstbewusst dementiert: Der Wintertourismus sei für das Land extrem wichtig, eine "Verurteilung" der Branche werde es nicht geben. "Das Virus verbreitet sich nicht auf der Skipiste", so Köstinger.

Nun, knappe zwei Wochen seit Saisonbeginn, kommen irritierende Nachrichten aus Tirol. Offenbar haben sich mindestens 17 Menschen an der gefährlichen, weil stark infektiösen Mutation des Coronavirus angesteckt, die zuerst aus Großbritannien gemeldet wurde, wo sie sich in rasender Geschwindigkeit ausbreitet. Zufällig sind derzeit zugleich 38 Skilehrer, vorwiegend aus Großbritannien, offiziell zur Fortbildung in Jochberg bei Kitzbühel; in einem der drei Wohnheime, in denen sie untergebracht sind, wurde nun die B.1.1.7-Variante entdeckt.

Zahlreiche Briten, die aus beruflichen Gründen eingereist seien und als Skilehrer arbeiten, hätten am 3. Januar erstmals Symptome gezeigt und seien daraufhin getestet worden, heißt es. Die Briten, die eine Prüfung als Skischulanwärter ablegen wollen, sind offenbar auf Betreiben eines örtlichen Skischul-Unternehmers im Land, dieser wollte jedoch keine Stellungnahme abgeben. Auch in anderen Gemeinden in der Region wurden mittlerweile erste Infektionen mit der Covid-19-Mutation entdeckt. Der Jochberger Bürgermeister sagte dem ORF, die Optik sei nicht "optimal". "Wir brauchen in der Wintersaison Skilehrer und sind froh, wenn wir welche bekommen." Seit dem 22. Dezember gilt in Österreich ein Landeverbot für Flugzeuge aus dem Königreich.

Gleichzeitig zu den Nachrichten aus dem Westen des Landes sickerte in Wien durch, dass die für den 18. Januar geplante Schulöffnung offenbar noch einmal überdacht wird, weil die Inzidenzahlen zu langsam sinken. Österreichweit gab es am Montag etwa 1500 Neuinfektionen. In den sozialen Netzen brach sich daraufhin umgehend laute Empörung Bahn: Warum Skilehrer aus Großbritannien überhaupt hätten einreisen dürfen? Die Oppositionspartei Neos twitterte eine Grafik zur "Prioritätensetzung der Regierung" mit der Überschrift "Ausbildung: Skilehrer aus dem UK ja, SchülerInnen aus Österreich nein". Derweil meldete Vorarlberg "keine negativen Infektionsfolgen durch Skifahren". Vorerst, womöglich.