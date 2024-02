Cholera-Verdacht:2000 Kreuzfahrtgäste sitzen auf Schiff vor Mauritius fest

Vor der ostafrikanischen Insel Mauritius sitzen mehr als 3000 Menschen - gut 2000 Passagiere und 1000 Besatzungsmitglieder - wegen des Verdachts auf einen möglichen Cholera-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Nach einer Reihe von Magen-Darm-Erkrankungen an Bord der Norwegian Dawn verweigerten die Behörden in Mauritius dem Schiff das für Sonntag geplante Anlegen im Hafen der Hauptstadt Port Louis, nachdem zuvor schon die französische Insel La Réunion das Schiff abgewiesen hatte.

Das südliche Afrika erlebt einen der schlimmsten Cholera-Ausbrüche seit Jahren. In 13 betroffenen Ländern wurden bis Mitte Januar etwa 200 000 Krankheitsfälle und mehr als 3000 Todesfälle gemeldet. Cholera wird durch ein Bakterium ausgelöst, das im Darm ein Gift bildet. Verbreitet wird es vor allem durch verunreinigtes Trinkwasser sowie verunreinigte Lebensmittel. Viele Infektionen verlaufen symptomlos, jedoch kann in schweren Fällen der starke Flüssigkeits- und Salzverlust binnen Stunden zu Kreislaufkollaps und Muskelkrämpfen bis hin zu Schock und Tod führen.

Ein Großteil der 2184 Passagiere auf der Norwegian Dawn sollte eigentlich am Sonntag die Heimreise antreten. Zugleich hätten ursprünglich 2279 neue Reisende in Port Louis an Bord gehen sollen, teilte die Hafenbehörde mit. Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums nahmen am Sonntagmorgen Proben von etwa 15 Menschen an Bord. Mit dem Ergebnis der Untersuchung wird am Dienstag gerechnet. Nach Angaben aus Behördenkreisen sollen mindestens 14 Passagiere sowie ein Besatzungsmitglied an Durchfall und Erbrechen leiden. Sie seien in ihren Zimmern isoliert.

Die US-amerikanische Reederei Norwegian Cruise Line teilte mit, dass bei einer kleinen Anzahl von Gästen der Norwegian Dawn auf der zwölftägigen Fahrt von Südafrika leichte Symptome einer Magenerkrankung aufgetreten seien. Die örtlichen Behörden hätten zusätzliche Tests verlangt, weshalb die Regierung von Mauritius die Aus- und Einschiffung der alten und neuen Passagiere um zwei Tage auf den 27. Februar verschoben habe.

In einem auf Sonntag datierten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, informierte der Kapitän die Passagiere darüber, dass sie das Schiff in Port Louis zunächst nicht verlassen würden. Die Reederei bietet Hotlines für ihre Gäste an, um Fragen nach der Umbuchung der weiteren Heimreise zu klären. Die auf Mauritius gestrandeten Gäste wiederum sollen demnach kostenlose Hotelübernachtungen erhalten. Man habe die Hygienemaßnahmen an Bord erhöht und tue alles Notwendige, um die Gäste und die Besatzung zu schützen, teilte die Reederei mit.