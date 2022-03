Die Fluggesellschaft China Eastern Airlines meldet ein Unglück in der südchinesischen Region Guangxi. In der Boeing 737 sollen mehr als 130 Menschen gewesen sein.

Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines ist verunglückt. Wie das chinesische Staatsfernsehen und die Agentur Xinhua berichten, passierte das Unglück in der Nähe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. An Bord sollen 133 Menschen gewesen sein.

Nach den ersten Abgaben handelt es sich um eine Boeing 737. Sie soll auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou gewesen sein. Bei dem Unglück soll ein Feuer in den Bergen ausgebrochen sein, Rettungskräfte seien unterwegs, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV.