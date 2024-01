Von Marc Beise, Rom

Wie auch immer am Ende die Wahrheit lautet im Fall Chiara Ferragni, den Italien in diesen Tagen heftig diskutiert, eines ist ziemlich sicher falsch: dass die berühmte italienische Influencerin den Ermittlungen gegen sie selbst "ruhig" entgegensehe. So behauptete sie es zwar am Montagabend, aber für Gelassenheit gibt es wahrlich keinen Grund angesichts der Geschwindigkeit, mit der da gerade ein Werbeimperium zerbröselt, wie es erst die sozialen Medien möglich gemacht haben.