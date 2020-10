Die Senioren und Seniorinnen von heute sind ja nicht mehr alt, sondern "Best Agers" und eine zahlungskräftige Zielgruppe.

In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Bewohner im Durchschnitt so alt wie in Chemnitz. Ist das ein Problem? Oder ist es viel eher ein Markt? Zu Besuch bei einer Start-up-Konferenz für "Agetech".