Von Moritz Geier

Man darf annehmen, dass die Polizei in Celle sehr gewissenhaft recherchiert hat, Fallanalyse, Täterprofil, das ganze Programm. Vermutlich konnten die Ermittler also jene Greenpeace-Aktivisten, die der CDU einst das C aus der Parteizentrale entwendeten, schnell aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen. In Celle ist das Täterprofil schließlich ein anderes, es fehlt die Symbolik, die politische Botschaft der Tat. Das C steht für christlich. Aber für was, bitte, steht das H vom Alten Rathaus, das im Januar von dessen Fassade in der Celler Innenstadt verschwunden ist?

Auch eine Nachfrage bei den Kollegen im baden-württembergischen Bad Saulgau wird den Ermittlern nicht weitergeholfen haben. Jenem Schwerstkriminellen, der sich dort vor einigen Jahren gleich an zwei nebeneinanderliegenden Geschäften verging (dem Bussen-Bäcker stahl er ein S, der Metzgerei Frick ein R), wird ein ausgeklügelter Tatplan nachgesagt. Vermutlich ein Triebtäter.

Der Fall "Altes Rat aus" in Celle erinnert da eher an jenen Unbekannten, für dessen Ergreifen der Düsseldorfer Klopapierhersteller Hakle mal eine großzügige Belohnung aussetzte (2675 Rollen Klopapier). Er oder sie hatte vom Firmenschriftzug den Anfangsbuchstaben geklaut - irgendwie banal. Aber gut, vielleicht sollte man nicht gleich das H in der Suppe suchen, nicht immer ist das ja so eindeutig mit den Botschaften. Und überhaupt: Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen Vandalismus und Kunst im öffentlichen Raum?

In Celle muss sich mit solchen Fragen niemand mehr herumschlagen: Seit Montag ist das goldene H zurück. Passanten fanden es in einem Kellerschacht.

