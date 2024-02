Margot Robbie, 33, australische Schauspielerin und Produzentin, gewinnt lieber Männerherzen als Oscars. "Man kann gar nicht traurig sein, wenn man weiß, dass man derartig gesegnet ist", sagte sie laut dem Filmmagazin Deadline bei einer Veranstaltung im Academy Museum in Los Angeles darüber, dass sie für ihre Rolle als Barbie nicht als beste Hauptdarstellerin bei den diesjährigen Oscars nominiert wurde. "Wir hatten das Ziel, etwas zu machen, das die Kultur verändern, die Kultur beeinflussen würde." Das habe "Barbie" auf jeden Fall erreicht. Bei einem Pub-Besuch in Schottland habe sie zufällig gehört, wie eine Gruppe von Männern, die offenbar einen Junggesellenabschied feierten, über den Film diskutierte. Das sei faszinierend gewesen, so Robbie, "da waren Leute am Tisch, die es ablehnten, den Film zu sehen. Und einer sagte: Junge, es hat eine kulturelle Tragweite, willst du nicht Teil von Kultur sein?" Am Ende sei der Skeptiker von seinen Kumpanen überzeugt worden.