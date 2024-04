Die Suche nach dem sechsjährigen Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm wird auch an diesem Montag fortgesetzt. Man habe nach wie vor die Hoffnung, ihn lebend zu finden. "Wir suchen weiter Tag und Nacht", kündigt die Polizei an. Die bisher größte Suchaktion mit einem Einsatz von 1200 Kräften blieb am Sonntag erneut erfolglos. Der Sechsjährige hatte sein Elternhaus vor einer Woche unbemerkt verlassen. Es wird vermutet, dass der autistische Junge nicht auf Zurufe reagiert. Das Suchgebiet, das sich bisher auf das Umfeld von Elm konzentrierte, wurde am Sonntag ausgeweitet.

"Eine derart große Suchmaßnahme habe ich zuvor noch nicht geleitet", sagte Jörg Wesemann, Gesamteinsatzleiter der Polizei Rotenburg. Die Helfer bildeten eine 1,5 Kilometer breite Menschenkette und durchstreiften das Gebiet vom Norden her in Richtung Elm. Man konzentriere sich auf einen Bereich, in dem man in den vergangenen Tagen zahlreiche Spuren gefunden habe, die möglicherweise zu Arian gehören, sagte eine Polizeisprecherin. Ziel sei es, "lückenlos alles noch einmal umzudrehen".

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei seien am Sonntag mit GPS-Trackern ausgestattet gewesen, damit sie trotz der großen Entfernung auf einer Höhe bleiben. Die Suchaktion am Sonntag war nach Angaben der Polizei zunächst auf zehn Stunden angelegt und sollte bis 19 Uhr andauern. Am frühen Sonntagabend sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur, die Einsatzkräfte würden auch nach 19 Uhr weitersuchen. Zusätzlich zu den Einsatzkräften seien weiter Boote, Drohnen und Suchhunde unterwegs. Technisches Hilfswerk (THW) und Feuerwehr durchsuchten Gräben und darin befindliche Rohre. Rund 1200 Kräfte seien insgesamt im Einsatz, dazu kam eine Reiterstaffel.

Eltern richten sich an Helfer

Vor dem Wochenende hatten Arians Eltern über die Facebook-Seite der Polizei einen Appell an die Helfer gerichtet, in dem sie erklärten, wie ihrem Sohn geholfen werden könne. "Wir glauben, dass Arian sich auf den Weg gemacht hat, um ein großes Abenteuer zu erleben", hieß es darin. Er könnte sich demnach nicht nur in Elm, sondern auch in die umliegenden Gemeinden bewegt und dort versteckt haben. Sie dankten allen für die Hilfe bei der Suche.

Eine private Überwachungskamera hatte aufgezeichnet, wie der Sechsjährige nach seinem Verschwinden in ein angrenzendes Waldstück lief. Er war mit einem Pullover, aber ohne Jacke, nur leicht bekleidet. Seitdem durchsuchen Hunderte Einsatzkräfte den Heimatort des Sechsjährigen und die nähere Umgebung.

Feuerwehrleute suchten den Fluss Oste ab, Taucher den Grund verschiedener Tümpel im Gebiet. Auch Drohnen, ein Hubschrauber und ein Tornado-Flugzeug sind im Einsatz, um mit Wärmebildkameras Ausschau zu halten. Doch bisher war die Suche nach dem Sechsjährigen erfolglos geblieben.

Ohne Zurufe, ohne Lieder

Es ist ausgerechnet Arians Autismus, die den Einsatzkräften Anlass zur Hoffnung gibt. Ein Arzt habe ihnen erklärt, so der Polizeisprecher, dass der Junge aufgrund dieser Entwicklungsstörung ein eingeschränktes Schmerzempfinden habe und keinen Ekel empfinde. Deshalb bestehe die Hoffnung, dass er seinen Durst mit Wasser aus einem Tümpel löschen und Hunger mit Kräutern und Pflanzen bekämpfen könne.

Die Einsatzkräfte hatten zunächst versucht, den autistischen Jungen mit Kinderliedern, Luftballons und Feuerwerken anzulocken - ohne Erfolg. Seit der Nacht zum Samstag wurde wieder still nach dem Jungen gesucht.

Zu dem Einsatz hatten sich Polizisten auch freiwillig zum Dienst gemeldet. Hinzu kommen Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks. Eine Sprecherin des Landeskommandos Niedersachsen der Bundeswehr sagte am Samstag, tagsüber beteiligten sich rund 400 Objektschützer und Logistiker an der Suche. Nachts seien etwa 60 Soldaten mit Nachtsichtgeräten im Einsatz. Man versuche alles, um den Jungen zu finden, sagte ein Polizeisprecher. Daher laufe die Suche nun auch in etwas weiter entfernten Orten.

"Die große Anzahl an Kräften", die am Sonntag im Einsatz gewesen sei, "zeigt, dass wir immer noch die Hoffnung haben", sagte eine Sprecherin. Die Polizei gehe weiterhin nicht von einer Straftat aus. Es gebe keine Hinweise auf einen Kriminalfall. Auch einen etwaigen Wolfsangriff, in der Gegend gibt es Wölfe, schloss der Sprecher aus.