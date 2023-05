Bei einem Bootsunglück in Norditalien sind vier Menschen ertrunken. Eine Windböe hatte ein Touristenboot mit 23 Passagieren erfasst und versenkt. Das Boot war trotz Unwetterwarnung auf dem Wasser.

Von Marc Beise und Barbara Vorsamer, Rom

Das Ufer war in Sichtweite, und vielleicht hatte sich die Geburtstagsgesellschaft auf dem Lago Maggiore deshalb sicher gefühlt, selbst als der Himmel zuzog und starker Wind aufkam. Warum genau allerdings der Kapitän trotz Unwetterwarnung nicht rechtzeitig das Ufer ansteuerte, obwohl nach Augenzeugenberichten der Sturm aus dem Osten bereits zu sehen und zu hören war, müssen jetzt die Behörden ermitteln.

So aber wurde das Party-Schiff mit 23 Touristen an Bord am Pfingstsonntag gegen 19 Uhr vor der Gemeinde Lisanza, einem Ortsteil von Sesto Calende ganz im Süden des zweitgrößten Sees Italiens, plötzlich von einer Windböe erfasst und zum Kentern gebracht.

Das Boot sank unmittelbar auf 15 Meter Tiefe, die meisten Gäste wurden im heftigen Regen von anderen Booten aufgenommen oder konnten sich schwimmend ans 150 Meter entfernte Ufer retten, zwei Frauen und zwei Männer starben - drei Touristen sowie die Ehefrau des Bootsbesitzers.

Die Küstenwache und die Feuerwehr waren mit Booten, einem Hubschrauber und Tauchern im Einsatz. Der Leichnam des vierten Opfers konnte erst am Montag vom Grund des Sees geborgen werden. Nach Angaben des Präsidenten der Region Lombardei, Attilio Fontana, wurde der "sehr schwere Vorfall" durch eine "Windhose" ausgelöst, gelegentlich war auch von einem "Tornado" die Rede. Das ist technisch wohl übertrieben, Wetterexperten sprechen lieber von Gewitterböen.

Richtig ist aber, dass ein normaler Sturm ein mit 16 Meter Länge großes Boot normalerweise nicht zum Kentern bringen sollte. Vielmehr hat es sich wohl um eine einzelnen Windstoß gehandelt, der mit mehr als hundert Stundenkilometer aus einem Gewitter aufs Meer schoss.

Solche plötzlichen Ereignisse lassen sich nicht vorhersagen, wohl aber die Gewitterstürme, die sie nähren. Auch für den Lago Maggiore hatten die Wettermodelle nach Angabe von Meteorologen für den Sonntagabend einen heftigen Sturm vorausgesagt.