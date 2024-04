Bei der Suche nach dem vermissten Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm haben die Einsatzkräfte am Sonntag mit der bisher größten Suchaktion begonnen. Seit dem Vormittag durchsuchen rund 800 Helfer das Gebiet nördlich des Wohnorts des Vermissten, sagte eine Polizeisprecherin im Lagezentrum in Bremervörde-Elm.

Die Aktion habe um 9 Uhr in Kranenburg, einige Kilometer nördlich von Elm, begonnen. Die Einsatzkräfte bildeten eine 1,5 Kilometer breite Menschenkette und durchstreiften das Gebiet vom Norden her in Richtung Elm. Zusätzlich seien weiter Boote und Drohen im Einsatz, so die Sprecherin. Hinzu komme am Sonntag eine Reiterstaffel.

1200 Einsatzkräfte seien insgesamt im Einsatz nach dem Jungen, der sein Elternhaus am Montagabend unbemerkt verlassen hatte. Das sei die bisher größte Aktion seit Beginn der Suche vor knapp einer Woche.

Autismus gibt Anlass zu Hoffnung

Arian ist nach Angaben der Polizei Autist. Es ist ausgerechnet diese Entwicklungsstörung, die den Einsatzkräften Anlass zur Hoffnung gibt. Ein Arzt habe ihnen erklärt, so der Polizeisprecher, dass der Junge aufgrund des Autismus ein eingeschränktes Schmerzempfinden habe und keinen Ekel empfinde. Deshalb bestehe die Hoffnung, dass er seinen Durst mit Wasser aus einem Tümpel löschen und Hunger mit Kräutern und Pflanzen bekämpfen könne.

Eine private Überwachungskamera hatte aufgezeichnet, wie der Sechsjährige nach seinem Verschwinden in ein angrenzendes Waldstück lief. Er war mit einem Pullover, aber ohne Jacke, nur leicht bekleidet. Seitdem durchsuchen Hunderte Einsatzkräfte den Heimatort des Sechsjährigen und die nähere Umgebung.

Feuerwehrleute suchten den Fluss Oste ab, Taucher den Grund verschiedener Tümpel im Gebiet, Drohnen, ein Hubschrauber und ein Tornado-Flugzeug sind im Einsatz, um mit Wärmebildkameras Ausschau zu halten. Am Mittwochabend wurden Fußspuren gefunden, die möglicherweise zu dem Jungen gehören könnten.

Doch auch in der Nacht auf den Sonntag war die Suche nach dem Sechsjährigen erfolglos geblieben. "Es gibt keine neuen Erkenntnisse aus der Nacht", sagte die Polizeisprecherin.