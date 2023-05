Interview von Marcel Laskus

Gut zwei Wochen ist es her, da wurde der Tierfilmer Andreas Kieling in den rumänischen Karpaten von einem Braunbären attackiert. Nach dem Angriff meldete sich der 63-Jährige bei Facebook per Video zu Wort und sagte: "Dem Bären geht es gut." Die Bilder wiederum zeigten, wie es ihm selbst ging: nicht ganz so gut. Er wurde bei dem Angriff verletzt. Kieling ist seit Jahrzehnten in der Wildnis unterwegs, unter anderem in Alaska, Südafrika und Rumänien. 2015 wurde ihm für seine Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen. Nach einigen Besuchen bei Ärzten und im Krankenhaus erreicht man einen immer noch etwas ermattet klingenden Andreas Kieling über die Freisprechanlage seines Autos.